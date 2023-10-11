¡Evita multas! Autos que descansan el miércoles 11 de octubre por el Hoy No Circula

Llega el miércoles y el Hoy No Circula funcionará con normalidad de 5:00 a 22:00 horas en toda la Ciudad de México y algunas zonas del Estado de México. Evita multas y conoce qué terminación de placas y holograma deberán descansar este miércoles 11 de octubre de 2023.

¡Tómalo en cuenta! Las multas por evadir el programa Hoy No Circula pueden ser superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón, lo que incrementaría el valor de la infracción.

¿Qué autos descansar por el Hoy No Circula este miércoles?

¡Qué no se te pase! De acuerdo los lineamientos del programa Hoy No Circula este miércoles 11 de octubre de 2023 en el Valle de México, NO podrán circular todos aquellos vehículos con las siguientes características:



Autos con holograma 1 o 2

Engomado rojo

Terminación de placas 3 o 4

Todos los foráneos con terminación 3 o 4.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex|CAPUFE

¿En qué zonas del Estado de México aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX, así para el Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cómo saber si mi auto puede circular en la CDMX o Edomex?

¡Evita multas! El programa se encuentra activo de lunes a sábado de 5:00 a 22:00 horas, horario en que las autoridades podrían infraccionarte si tu vehículo se encuentra circulando en un día prohibido, por ello consulta el calendario Semanal del programa Hoy No Circula en el Valle de México:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves : autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Recuerda que si utilizas un auto con placas fuera de CDMX o Edomex, es decir, un vehículo fornáceo, también tienes restricciones por el Hoy No Circula, el programa indica que absolutamente, todos los vehículos tienen prohibido circular entre las 5 y las 11 de la mañana.