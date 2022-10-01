Coches con Hoy No Circula Sabatino el 1 de octubre en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula Sabatino que aplica ese 1 de octubre es para los vehículos que tienen holograma 2, con placas foráneas y con holograma 1 terminación de placa IMPAR o NON, en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona conurbada del Estado de México (Edomex).

Los coches exentos del Hoy No Circula Sabatino para el 1 de octubre son los que tienen holograma 00, 0, eléctricos e híbridos en la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

#HoyNoCircula 🚗❌

Este sábado no circulan los vehículos holograma 1 terminación de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9), así como vehículos con holograma 2, foráneos y permisos.

Los hologramas 00, 0 y las motos circulan sin restricciones. pic.twitter.com/VoE5ws4JyQ — @locatel_mx (@locatel_mx) October 1, 2022

El Hoy No Circula Sabatino es vigente de las 5:00 a las 22:00 horas del 1 de octubre en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios del Edomex.

El Hoy No Circula Sabatino se suspende durante los días domingos. El calendario de este programa se reanuda a partir del lunes, en caso de que no existan medidas restrictivas por contingencia ambiental en la CDMX y el Edomex.

Municipios del Edomex donde opera el Hoy No Circula Sabatino

Estos son los 18 municipios del Edomex en donde aplica el Hoy No Circula Sabatino para el 1 de octubre del 2022:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozában

Cuautitlán Izcalli, Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué pasa se me detienene en el Hoy No Circula?

La multa es de casi dos mil pesos en caso de no cumplir con las restricciones del Hoy No Circula Sabatino durante este 1 de octubre, según la legislación vigente de la CDMX.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex? El Hoy No Circula Sabatino funciona de la siguiente manera en la CDMX y el Edomex. Los vehículos con holograma 1 dejan de circular conforme al último número de la placa y/o matrícula y se dividen en dos grupos, los número PAR e IMPAR, mismos que se alternan cada sábado del mes.

Los vehículos con placa IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9) descansan el primer y tercer sábado de cada mes.

QueNoSeTePase checar el Hoy No Circula sabatino 🚗 #MovilidadCDMX #FelizSábado pic.twitter.com/TAFdLTX5fq — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) June 5, 2021

Mientras que los vehículos con placa PAR (0, 2, 4, 6 y 8) descansan el segundo y cuarto sábado de cada mes.

En caso de que el mes tenga cinco sábados, el Hoy No Circula Sabatino solo aplica para los vehículos foráneos, los de holograma 2 y los que tienen permiso especial.

El Hoy No Circula Sabatino y las restricciones implementadas durante el resto de la semana tiene el objetivo de reducir la contaminación en la CDMX y la zona conurbada del Edomex.

La Sedema de la CDMX, del Edomex y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) son las dependencias que determinan los días en que las restricciones vehiculares aplican o se suspenden de acuerdo con el calendario habitual o si hay medidas especiales por altos niveles de contaminación en el Valle de México.



Calendario del Hoy No Circula Sabatino

El 8 de octubre es para los vehículos con terminación IMPAR y el 15 de octubre las restricciones aplican para los vehículos con terminación PAR.

