¿Para quién cambiará el Hoy No Circula sabatino? Reglas y autos que estarán fuera de circulación

El fin de semana tendrá restricciones en el Hoy No Circula sabatino del 17 de octubre de 2026 para algunos automóviles, los cuales deberán abstenerse de circular como indica el calendario para el fin de semana en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex).

Toma en cuenta que el programa ambiental se aplica en las 16 alcaldías y algunos municipios del Edomex, por lo que no cumplir con esta norma, serás acreedor a una costosa multa, aunque el costo de la sanción económica no es la misma en ambas entidades.

¿Qué autos descansan el 17 de octubre 2026 por Hoy No Circula?

Como marca el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente, este fin de semana tocará el turno de descansar a aquellos automóviles que tengan las siguientes placas y hologramas:



Terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9

Holograma 1

Holograma 2

Estas medidas se aplicarán por ser el tercer sábado del mes, norma que también se implementa para el primer sábado del mes en turno, mientras que los automóviles con holograma 2 descansan todos los sábados.

Los automóviles que tengan hologramas 0 y holograma 00, aautomóviles eléctricos e híbridos, quedan exentos de las limitaciones establecidas en el programa ambiental sabatino.

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

Municipios del Edomex donde se aplicará el Hoy No Circula sabatino

En la CDMX el Hoy No Circula funciona en las 16 alcaldías, pero el programa opera en 40 municipios del Estado de México, incluyendo el Valle de Toluca y regiones de Santiago Tianguistenco, tales como:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula en 2026?

La multa por no respetar el Hoy No Circula es de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualemente es a $117.31 pesos, de manera que en caso de ser infraccionado por incumplir el Reglamento de Tránsito por circular cuando no te tocaba, tendrás que pagar una multa que va de $2 mil 346 pesos a los $3 mil 519 pesos en la CDMX.

Mientras que en el Estado de México, el costo de la multa es otro luego de la entrada en vigor de una nueva multa por incumplir Hoy No Circula, y el pago de la multa será de 20 veces la UMA, es decir, $2 mil 346 pesos.