¿Qué autos descansan el sábado 19 de agosto por el Hoy No Circula Sabatino en CDMX?

¡Evita las multas por el Hoy No Circula! Recuerda que el sábado se mantiene activo el programa y aplica para autos de la CDMX, Edomex y cualquier estado de la República Mexicana, por lo que a continuación te decimos cuáles son las restricciones para este 19 de agosto y a cuánto asciende el costo de la infracción.

El Hoy No Circula Sabatino también aplica desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, con restricciones para todos los coches con holograma 2, así como los vehículos que tengan holograma 1 y terminación de placas IMPAR.

¿Qué coches descansan el tercer sábado del mes por el Hoy No Circula?

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Movilidad respecto al programa Hoy No Circula Sabatino, para este sábado 19 de agosto no circulan los autos con las siguientes características.



Holograma 1 con terminación de placa en número IMPAR, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9.

Todos los autos con holograma 2, sin importar la terminación de placas.

Todos los carros foráneos.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos descansan el sábado 19 de agosto en CDMX y Edomex?

¿Qué carros sí pueden exentar el Hoy No Circula?

A continuación la lista de los vehículos que puede omitir el programa Hoy No Circula Sabatino en la CDMX y Edomex, además de los coches con holograma "0" y "00".



Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2.

Carros conducidos por personal de salud.

Vehículos que utilicen gas natural como combustible.

Transporte escolar.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula Sabatino para el Estado de México?

Recuerda que el Hoy No Circula Sabatino también aplica en el Estado de México, pero únicamente en 18 municipios conurbados a la CDMX, para los cuales aplican las mismas restricciones y horarios.



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por evadir el Programa Hoy No Circula?

¡Que no te agarren en curva! Si no respetas las restricciones del Hoy No Circula Sabatino, podrías ser sancionado con una multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. A esta cifra se suma el traslado en grúa al corralón y, en caso de no sacar el vehículo, los días por estancia.