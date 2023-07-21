Estos son los vehículos que descansan hoy sábado 22 de julio en CDMX y Edomex

¿Estarás en la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) durante el fin de semana? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula Sabatino estará activo y para evitar multas, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué terminación de placas y holograma deberán descansar este 22 de julio por ser el cuarto sábado del mes.

El programa Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado en las 16 delegaciones de la CDMX así como en gran parte del Edomex. Si tienes holograma 1 y 2 o tu auto es foráneo, checa si tu vehículo deben descansar.

¿Qué vehículos NO circulan este sábado 22 de julio de 2023?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula Sabatino establecen que este 22 de julio de 2023, por ser el cuarto sábado del mes, los vehículos que descansan son:



Holograma 1: con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿Qué vehículos se encuentran exentos del Hoy No Circula este sábado?

El programa Hoy No Circula Sabatino establece que para este 22 de julio no podrán circular por la CDMX y parte del Estado de México todos los coches foráneos así como los autos con holograma 2 y los vehículos con holograma 1 terminación de placas terminación de placa en número par (2, 4, 6, 8 y 0).

Si cuentas con las siguientes características podrás quedar exento del programa y circular de manera libre por el Valle de México:



Hologramas 0 y 00.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿En qué municipios del Edomex se encuentra activo el Hoy No Circula Sabatino?

El programa Hoy No Circula se encuentra activo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así parte del Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino para autos foráneos?

Para los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Edomex, es decir, autos foráneos, el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma distinta, por ejemplo, descansaran:



Todos los autos entre las 5 y 11 de la mañana (am).

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Por otro lado, los autos foráneos con los mismos hologramas, emplacado y engomado en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, podrán circular en el Valle de México con los lineamentos previamente mencionados del Hoy No Circula.

¿En qué horario se encuentra activo el programa Hoy No Circula?

¡Toma nota! Las restricciones del programa Hoy No Circulan se aplican de lunes a sábado en un horario de 5:00 a 22:00 horas y cualquier agente de tránsito previamente identificado puede infraccionarte.