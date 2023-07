Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Qué autos descansan el viernes 21 de julio de 2023?

¡Se acabó la semana! Pero recuerda que si tu auto tiene holograma 1 y 2, no estás exento del programa Hoy No Circula, el cual se mantiene activo para este viernes 21 de julio, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. Por este motivo y si aún no sabes qué autos descansan este día, a continuación te presentamos el calendario completo

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este viernes 21 de julio no circulan los carros con holograma 1 o 2 que tengan engomado azul y terminación de placa 9 o 0. Los automóviles con estas especificaciones tendrán que descansar entre las 5:00 y las 22:00 horas, pues en caso contrario, podrán ser infraccionados por la Policía de Tránsito.

¿Qué autos no circulan este viernes 21 de julio en CDMX y Edomex?

Coches con holograma 1 o 2 que tengan :

: Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

CAME

Calendario completo del Hoy No Circula 2023 en CDMX y Edomex:

El Hoy No Circula es un programa que está activo de lunes a sábado en un horario de 5:00 am hasta las 10:00 pm, por lo que si ya tienes el holograma 1 y 2 en tu auto, a continuación te presentamos el calendario completo para que planees tu semana evites multas:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles : vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves : autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿Cuáles son los autos foráneos para los que aplica el Hoy No Circula este viernes 21 de julio de 2023?

El Hoy No Circula para los autos foráneos funciona de manera distinta, pues es más estricto con los coches que tienen placas fuera de la CDMX y Edomex, ya que ninguno puede circular entre las 5 y las 11 de la mañana de lunes a viernes; para todos aquellos que tengan terminación de placas en 9 y 0 tienen prohibida la circulación hasta las 22:00 horas, en este caso no importa el engomado del auto.

El programa Hoy No Circula aplica para toda la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Cómo ver el reglamento de tránsito de CDMX en el celular?

Si te detiene un oficial, hay una manera fácil de ver el reglamento de tránsito de la CDMX desde tu dispositivo móvil, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene activa la App Mi Policía, donde es posible buscar multas específicas, consultar si la infracción es acreedora al corralón o incluso solicitar asistencia y revisar si el oficial tiene facultades para infraccionar.