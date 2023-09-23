¿Qué vehículos descansan por el Hoy No Circula Sabatino del 23 de septiembre en la CDMX y Edomex?

Si planeas pasear la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) este fin de semana? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra activo este 23 de septiembre de 2023 y en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos que terminación de placas descansa por ser el cuarto sábado del mes.

¡Toma precauciones! El programa Hoy No Circula se encuentra vigente en las 16 delegaciones de la capital del país, así como en gran parte del Estado de México , tal y como ocurre el resto de la semana y este cuarto sábado del mes no será la excepción. Así que evita multas que pueden exceder los 4 mil pesos y verifica antes de salir.

¿Qué vehículos descansan este sábado 23 de septiembre en CDMX y Edomex?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que este sábado 23 de septiembre 2023, por ser el cuarto sábado del mes, los vehículos que descansan son aquellos que tengan las siguientes características:



Holograma 1 con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿En qué partes del Edomex aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula Sabatino también aplica en el Estado de México, pero únicamente en 18 municipios conurbados a la CDMX. Los municipios en los que aplican las mismas restricciones y horarios, son:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Cuál es la multa por evadir el Hoy No Circula?

Así como el resto de la semana, si no respetas las restricciones del Hoy No Circula Sabatino, podrías ser sancionado con una multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. A esta cifra se suma el traslado en grúa al corralón y, en caso de no sacar el vehículo, los días por estancia.

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Hay vehículos que pueden exentar el Hoy No Circula en el Valle de México?

Sin importar el día de la semana, existen vehículos que pueden omitir el programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex, además de los coches con holograma “0" y “00". A continuación te presentamos la lista de los carros permitidos:



Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2.

Carros conducidos por personal de salud.

Vehículos que utilicen gas natural como combustible.

Transporte escolar.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula para autos foráneos?

Si tu vehículo es foráneo o tienes placas que no corresponden a la Ciudad de México o Edomex, el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma distinta, por ejemplo, descansaran:



Todos los autos entre las 5 y 11 de la mañana (am).

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Por otro lado, los autos foráneos con los mismos hologramas, emplacado y engomado en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, podrán circular en el Valle de México con los lineamentos previamente mencionados.

¿Hay contingencia ambiental o programa especial el sábado 23 de septiembre?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este sábado, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.