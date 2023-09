Autos que descansan este viernes 22 de septiembre en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula

¿Viajas a la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) este fin de semana? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula se encuentra activo este 22 de septiembre de 2023; te decimos que terminación de placas descansa este penúltimo viernes del mes.

¡Que no te agarren en curva! El programa Hoy No Circula también se encuentra vigente en las 16 delegaciones de la capital del país, así como en gran parte del Estado de México , tal y como ocurre el resto de la semana y este viernes no será la excepción.

¿Qué vehículos Hoy No Circulan este viernes 22 de septiembre?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que para este 22 de septiembre de 2023 los vehículos que descansan son los que tengan las siguientes características:



Coches con holograma 1 o 2 que tengan :

: Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | CAME

¿En qué zonas del Edomex se encuentra activo el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se encuentra activo de 5:00 a 22:00 horas de lunes a sábado y aplica para toda la Ciudad de México, así como los 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex):



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Cuál es el calendario del Hoy No Circula?

Para verificar qué día debe descansar tu coche en zonas del Valle de México, la Secretaría de Medio Ambiente de la capital del país emite el calendario Hoy No Circula semanal:



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario semanal de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex | Secretaría del Medio Ambiente

¿De cuánto es la multa por circular con el Hoy No Circula activo?

¡Tómalo en cuenta! Las multas por evadir el programa son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón, lo que incrementa el valor de la infracción.