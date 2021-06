Hoy No Circula para el viernes 4 de junio en CDMX y Edomex

Este viernes 4 de junio, los vehículos que descansarán de acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, son los que tienen holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0, tanto en la Ciudad de México (CDMX), como en el Estado de México (Edomex).

Para este viernes 4 de junio el programa Hoy No Circula no aplica para los vehículos con holograma 00, 0, eléctricos e híbridos. El programa Hoy No Circula está vigente este viernes 4 de junio de las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Recuerde, el programa #HoyNoCircula para el día de mañana, aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0. pic.twitter.com/F2j4AVEf7M — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 4, 2021

La multa por no cumplir con el calendario del Hoy No Circula en la CDMX y Edomex para este viernes 4 de junio es de mil 737 a dos mil 606 pesos, según la legislación vigente.

Te puede interesar: Edomex extiende plazo para pagar la tenencia hasta 30 de junio ¡OJO!

Hoy No Circula para vehículos foráneos en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula para vehículos foráneos con placas extranjeras aplica este viernes 4 de junio conforme a la terminación de la placa de lunes a viernes, de las 5:00 a las 11:00 horas en CDMX y la zona metropolitana del Edomex, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

Los municipios del Edomex donde opera el Hoy No Circula este viernes 4 de junio son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Calendario del Hoy No Circula para CDMX y Edomex

Sábado 5 de junio: vehículos con holograma 1, terminación de placa IMPAR, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9, además de todos los del holograma 2.

El domingo 6 de junio el Hoy No Circula se suspende.

Antes de que inicie la semana, consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.



Hologramas 00 y 0 quedan exentos. 🚗🚕🚛🚘🏍



Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. ⬇#CAMegalópolis pic.twitter.com/yAbhB3L3HG — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 30, 2021

Te puede interesar: Se extiende al 30 de junio plazo para pagar Tenencia en la CDMX