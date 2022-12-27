Estos autos no circulan el martes 27 de diciembre en CDMX y Edomex

Para este martes 27 de diciembre, el programa Hoy No Circula continúa en vigor y establece cuáles autos no circulan por las calles de la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex), en donde estará prohibido circular si tu coche tiene engomado rosa, con terminación de placa 7 y 8, e incluyendo el holograma número 1 y 2.

De acuerdo con el reglamento, estas restricciones del programa Hoy No Circula aplican desde las 5:00 de la mañana y hasta a las 22:00 horas de la noche de este martes 27 de diciembre, presentes en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Programa Hoy No Circula: Los autos que no circulan el martes en CDMX y Edomex

Qué días no circulan los autos foráneos

Según lo plasmado en el calendario del programa Hoy No Circula, respecto a los autos foráneos que no circulan se establece que está determinado según el día de la semana y el último dígito de su placa. Por ejemplo, si termina en 5 la placa, los autos no circulan los lunes. Para este martes no circularán las placas foráneas que terminen en 7 y 8.

Los foráneos no circulan todos sábados pues se consideran holograma 2, a menos de que verifiquen voluntariamente en la CDMX o Edomex. Adicionalmente también tienen restringido el tránsito de lunes a viernes, de 5:00 a 11:00 horas.

Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula

Si no acatas las restricciones del Hoy No Circula, la multa administrativa es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. En el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.

Qué terminación de placas no circulan en el Edomex

Los autos que no circulan, acorde con el programa este martes 27 de diciembre, son los del engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2, en los 18 municipios conurbados del Edomex.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX?

El Doble Hoy No Circula se aplica cuando se activa la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que anuncia a través de redes sociales su implementación tanto en la capital como en la zona metropolitana.

Este martes 27 de diciembre no hay Doble Hoy No Circula.

Calendario del Hoy No Circula diciembre de 2022

Miércoles 28 de diciembre: Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

Jueves 29 de diciembre: Vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Viernes 30 de diciembre: vehículos con engomado azul, con holograma 1, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/cagcPuTmKG — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) December 25, 2022

Hoy No Circula Sabatino del 31 de diciembre

El Hoy No Circula Sabatino para el próximo 31 de diciembre aplica para los autos cuyo holograma sea 2, sin importar la terminación de la placa, además de todos los autos foráneos.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX informa a través de la página Hoy No Circula qué autos no circulan con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa se podrá conocer si el auto circula hoy.

Qué autos tienen que hacer la verificación