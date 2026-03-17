ALMA de México: La iniciativa ciudadana que busca unir al talento nacional

En un momento donde la sociedad mexicana busca nuevas vías de participación y representación, surge ALMA de México, una iniciativa ciudadana que busca romper con los esquemas tradicionales y conectar el talento, la experiencia y el liderazgo que ya existe en las comunidades, pero que hasta ahora se encontraba disperso.

Presentada formalmente este 17 de marzo en la Ciudad de México, ALMA no nace como un club social, sino como una alternativa política genuina, diseñada para que mexicanos, tanto dentro como fuera del país, transformen su conocimiento cotidiano en acción ciudadana directa. La premisa es clara: la inteligencia colectiva de la sociedad es el motor más potente para fortalecer la libertad y el desarrollo nacional.

Un puente entre el talento y la acción

La iniciativa parte de una convicción sencilla pero ambiciosa: México ya tiene a las personas con las soluciones necesarias; lo que falta es la articulación. ALMA busca convertirse en el espacio facilitador que conecte proyectos aislados para que dejen de ser esfuerzos individuales y se conviertan en un impacto nacional.

Como organización abierta, integra a ciudadanos de diversos ámbitos profesionales, comunitarios y sociales. Su característica principal es que se presenta como una plataforma libre de agendas ideológicas o programas políticos previos. El objetivo es que las propuestas se construyan de abajo hacia arriba, partiendo de la experiencia de la gente y no de las cúpulas de poder.

Lanzamiento y convocatoria abierta

A partir de hoy, la organización abrirá espacios de conversación pública y proyectos de colaboración. La invitación es para todos aquellos que sienten inquietud por la vida pública, pero que no encontraban un canal efectivo para incidir en ella. Para ALMA, cuando millones de voces se encuentran, dejan de ser ruido para convertirse en propuestas y colaboración real.

El lanzamiento oficial se llevará a cabo hoy, martes 17 de marzo a las 19:30 horas, a través de su canal de YouTube y redes sociales (@almademexicoorg). Quienes deseen sumarse a esta comunidad pueden registrarse en su sitio web oficial, www.almademexico.org, para participar en los encuentros e iniciativas que comenzarán a desarrollarse en todo el país.

