¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera hoy 16 de marzo?
La semana comienza con la conferencia mañanera que ofrece la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional, hoy 16 de marzo de 2026: ¿De qué habló?
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ofrece la conferencia mañanera; hoy lunes 16 de marzo de 2026 es día feriado, por el natalicio de Benito Juárez; sin embargo, la mandataria dará su mensaje a medios de comunicación como de costumbre.
Mañanera de Claudia Sheinbaum: Esto dijo la presidenta hoy 16 de marzo de 2026
Plan B de la reforma electoral se enviará el 17 de marzo
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el martes 17 de marzo enviará el Plan B de la reforma electoral al Congreso, luego de alcanzar un acuerdo sobre la reorientación del presupuesto que hay en los congresos locales y en el Senado, así como la cantidad de regidores.
“Vamos a seguir insistiendo en que también debe haber disminución de los privilegios a los partidos políticos”, dijo la mandataria.
Explicó que el Plan B busca que la aportación federal no se vaya a pagar a un regidor, sino que se utilice en bacheo, en obra pública, drenaje: “así debe decir en la reforma que estamos presentando”, añadió.
Sin embargo, hay alerta entre analistas porque este Plan B planta la posibilidad de abrir las consultas populares a temas electorales, lo que ampliaría el margen de maniobra de la mayoría legislativa.
Además, mete mano en los municipios, al buscar reducir el número de regidores según la población de cada ayuntamiento y revisar las percepciones de funcionarios locales, bajo el argumento de que todavía hay cargos que ganan más que la presidenta.
Abren registro para la Beca Gertrudis Bocanegra
El coordinador de las Becas para el Bienestar, Julio César León, dio a conocer que se abrirá un nuevo periodo de registro para los aspirantes a la Beca Gertrudis Bocanegra, será del 23 al 27 de marzo.
¿Cuándo es el pago de las pensiones del Bienestar?
Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, recordó el calendario de pagos del bimestre marzo-abril 2026; por la fecha, los beneficiarios cuya primera letra de su apellido inicie con M, podrán disponer del recurso a partir del 17 de marzo.
La funcionaria también recordó que, en el caso de la Pensión para personas con discapacidad, se tienen más de 37 mil millones de pesos de inversión. Además, confirmó que el periodo de registro para nuevos beneficiarios será del 23 al 29 de marzo.
Y en el caso del programa Salud Casa por Casa, se han ofrecido 1 millón 537 mil 574 consultas en total.
Inauguran Viaducto elevado en Tijuana
Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, inauguró la segunda etapa del Viaducto elevado en la ciudad de Tijuana, el cual tiene una longitud total de 11.4 kilómetros.
Las autoridades explicaron que para esta obra se invirtieron 14 mil millones de pesos, y la vialidad incluye un túnel de 1 kilómetro de longitud, que ayudará en la movilidad de esta ciudad.
Enlace con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) para la Apertura del Viaducto Elevado de Tijuana. https://t.co/74ncT2TLjF— Marina del Pilar (@MarinadelPilar) March 16, 2026
Profeco expone Quién es Quién en los Precios
El precio promedio de la canasta básica es de 874 pesos, considerando costos de la cadena de supermercados en México, reveló Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
¿A qué hora inicia la mañanera?
La conferencia que ofrece la presidenta inicia a las 7:30 de la mañana, se realiza desde la Ciudad de México (CDMX); como todos los lunes, arranca con la información sobre Quién es quién en los precios.