¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera hoy 16 de marzo?

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el martes 17 de marzo enviará el Plan B de la reforma electoral al Congreso, luego de alcanzar un acuerdo sobre la reorientación del presupuesto que hay en los congresos locales y en el Senado, así como la cantidad de regidores.

“Vamos a seguir insistiendo en que también debe haber disminución de los privilegios a los partidos políticos”, dijo la mandataria.

Explicó que el Plan B busca que la aportación federal no se vaya a pagar a un regidor, sino que se utilice en bacheo, en obra pública, drenaje: “así debe decir en la reforma que estamos presentando”, añadió.

Sin embargo, hay alerta entre analistas porque este Plan B planta la posibilidad de abrir las consultas populares a temas electorales, lo que ampliaría el margen de maniobra de la mayoría legislativa.

Además, mete mano en los municipios, al buscar reducir el número de regidores según la población de cada ayuntamiento y revisar las percepciones de funcionarios locales, bajo el argumento de que todavía hay cargos que ganan más que la presidenta.