¿La “Policía del Pensamiento” en México? El peligroso precedente de juzgar tus chats privados

En 1949, George Orwell imaginó en su novela 1984 a una corporación secreta capaz de irrumpir en las mentes y castigar cualquier idea no aprobada por el régimen: la "Policía del Pensamiento". Lo que entonces era una distopía literaria, hoy parece encontrar un eco peligroso en los tribunales electorales de México, donde la línea entre la protección de las mujeres y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se ha vuelto alarmantemente delgada.

El caso de la activista Emma Zermeño ha encendido las alarmas de juristas y defensores de derechos digitales. Zermeño fue denunciada por violencia política de género tras la filtración de una captura de pantalla de un chat privado de WhatsApp, donde presuntamente vertió comentarios sobre una diputada de Morena. El debate no es solo sobre el contenido de los mensajes, sino sobre el método: ¿puede una conversación privada ser utilizada como prueba legal para sancionar a un ciudadano?

La colisión de derechos: Privacidad vs. Perspectiva de Género

Expertos como el abogado Jersaín Llamas señalan que este caso pone en choque tres derechos fundamentales: la inviolabilidad de las comunicaciones privadas (Artículo 16 constitucional), la libertad de expresión (Artículos 6 y 7) y la protección de las mujeres frente a la violencia política. El problema radica en que, en un afán por castigar expresiones, se está sacrificando la privacidad, un pilar del Estado democrático.

Desde el punto de vista técnico, la captura de pantalla carece de rigor. "Una captura de pantalla no es una prueba forense", advierte Llamas, subrayando que para validar una evidencia de este tipo se requiere un análisis forense digital que garantice que el mensaje no fue alterado o sacado de contexto.

El Tribunal Electoral ante un precedente histórico

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del magistrado Felipe de la Mata, tiene en sus manos un proyecto que propone revocar la resolución previa y proteger la privacidad de las comunicaciones. La preocupación de abogados litigantes como Víctor Javier Martínez, de Propuesta Cívica A.C., es el fondo de la procedencia: si se permite que chats privados sirvan para denuncias electorales, cualquier ciudadano podría ser perseguido por lo que dice en la intimidad de su teléfono.

