Si tu placa termina en estos números, no podrás circular este martes 17 de marzo en CDMX y Edomex: Hoy No Circula

Si planeas usar tu auto este martes 17 de marzo en la CDMX y Edomex, revisa primero el programa Hoy No Circula, ya que hay vehículos que no podrán circular durante gran parte del día. Un descuido puede terminar en una costosa multa y hasta en el corralón .

De acuerdo con el calendario oficial, este martes la restricción aplica para autos con características específicas. Conocer si tu vehículo está dentro del programa puede evitarte problemas al salir.

¿Qué autos no circulan este martes 17 de marzo?

Este martes no pueden circular los siguientes vehículos en CDMX y Edomex:



Holograma 1 y 2

Engomado rosa

Placas con terminación 7 y 8

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en toda la zona donde opera el programa.

Si tu auto cumple con alguna de estas condiciones, deberás evitar circular en ese horario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LICENCIA DE CONDUCIR GRATIS: DÓNDE SERÁ EL PROGRAMA “JÓVENES AL VOLANTE” Y CÓMO INSCRIBIRSE

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿Qué autos sí pueden circular sin restricciones?

No todos los vehículos están incluidos en el Hoy No Circula. Estos autos sí pueden circular este martes:



Holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Autos con permiso para personas con discapacidad

También se recuerda que los vehículos con placas foráneas deben respetar el programa cuando circulan en la zona metropolitana.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en diversos municipios del Edomex, principalmente en zonas del Valle de México.

Entre ellos se encuentran:



Naucalpan

Tlalnepantla

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Atizapán

Cuautitlán Izcalli

Si circulas en estas zonas, debes respetar las restricciones del programa.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar el Hoy No Circula puede generar una sanción económica importante. La multa va de 20 a 30 UMA, lo que equivale aproximadamente a más de 3 mil pesos.

Además, tu vehículo puede ser enviado al corralón, lo que incrementa el costo por arrastre y resguardo.