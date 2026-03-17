¿Qué fue lo más relevante que dijo la presidenta Sheinbaum en su mañanera de este martes?

Este martes 17 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la "Mañanera del Pueblo" con una agenda volcada al bienestar y la soberanía nacional. En el marco del reporte semanal "El Pulso de la Salud", la mandataria podría ser cuestionada sobre los avances en la consolidación del IMSS-Bienestar y el abasto de medicamentos, además de ofrecer detalles sobre la conmemoración del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera que se celebrará mañana. En Azteca Noticias analizamos el discurso oficial y te llevamos los datos verificados minuto a minuto.