¿Qué fue lo más relevante que dijo la presidenta Sheinbaum en su mañanera de este martes?
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este martes 17 de marzo de la presidenta Claudia Sheinbaum; aquí te decimos qué fue lo más relevante.
Este martes 17 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la "Mañanera del Pueblo" con una agenda volcada al bienestar y la soberanía nacional. En el marco del reporte semanal "El Pulso de la Salud", la mandataria podría ser cuestionada sobre los avances en la consolidación del IMSS-Bienestar y el abasto de medicamentos, además de ofrecer detalles sobre la conmemoración del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera que se celebrará mañana. En Azteca Noticias analizamos el discurso oficial y te llevamos los datos verificados minuto a minuto.
Mañanera Sheinbaum martes 17 de marzo: ¿Qué fue lo más relevante que dijo la presidenta?
"Quien no quiera aportar que no aporte"
Ante las múltiples críticas hacia el expresidente López Obrador por invitar a las personas a donar dinero a una cuenta, supuestamente para apoyar al pueblo de Cuba, la presidenta dijo "quien no quiera aportar, que no aporte".
Sobre la disputa de los taxis de sitio
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que las tarifas que cobran los taxis de sitio de algunos aeropuertos de la república son muy elevadas por lo que la secretaria de infraestructura comunicaciones y transportes se acercará con estos taxis concesionados para revisar que es lo qué se puede hacer para reducir estos cobros al cliente.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein reconoció que las tarifas que cobran los #Taxis de sitio de algunos aeropuertos de la República son muy elevadas, por lo que la #SICT se acercará con ellos para revisar que es lo que se puede hacer para reducir los cobros… pic.twitter.com/CfNkAJP2HD— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2026
Sobre la solicitud de Irán en el Mundial 2026
La presidenta se refirió a la solicitud que hizo el gobierno de Irán de que su equipo de futbol que participará en el Mundial de Fútbol, pueda jugar solamente en México, esto por el conflicto bélico en el Medio Oriente, entre Estados Unidos Israel e Irán. La mandataria dijo que esta es una decisión que deberá tomar la FIFA.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein se refirió a la solicitud que hizo el gobierno de #Irán de que su equipo de futbol que participará en el #Mundial pueda jugar solamente en México, esto por el conflicto en Medio Oriente.https://t.co/goptIAugsn pic.twitter.com/yPgL0k2KCe— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2026
Tren Suburbano al AIFA 2026
La presidenta refirió que el Tren Suburbano al AIFA tiene un retraso de al menos una semana, pues antes había dicho que el transporte quedaría antes de las vacaciones de Semana Santa, que comienzan del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril. Pero los trabajos se encuentran retrasados y podría quedar el 6 de abril.
Sobre declaraciones del Rey de España
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vio con agrado las declaraciones del Rey de España, Felipe IV, de que se registraron abusos durante el periodo de la conquista. Esto lo dijo, después de visitar una exposición sobre la mujer indígena mexicana en Madrid.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein, vio con agrado las declaraciones del Rey Felipe VI de #España de que se registraron abusos durante el periodo de la #Conquistahttps://t.co/goptIAugsn pic.twitter.com/zXmxCpyaOG— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2026
Vacunas contra el sarampión
El subsecretario de salud, Eduardo Clark, informó que hasta el día de hoy se han aplicado 13.3 millones de vacunas contra el sarampión en nuestro país, e insistió en que se continuará vacunando a la población, pues la meta es vacunar al menos a 25 millones de mexicanos en los próximos meses. Reiteró el llamado a la población de vacunar a la población que aún no lo ha hecho.
#EnLaMañanera | El subsecretario de #Salud, Eduardo Clark, informó que hasta hoy se han aplicado 13.3 millones de vacunas contra el #Sarampión en nuestro país, reiteró el llamado a la población a vacunarsehttps://t.co/goptIAugsn pic.twitter.com/1JAvXs1A24— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2026
Plan B de Reforma Electoral
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explica el Plan B de la Reforma Electoral. Asimismo, la presidenta dijo que enviará al Senado de la República su propuesta. En esta, contempla la votación para la Revocación de Mandato para que se realice en 2027 o en 2028.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.