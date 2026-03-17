VIDEO: El vulgar comentario que lanzó “Lord Molécula” en acto sobre cáncer de mama

Lo que debía ser un espacio dedicado a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama terminó envuelto en polémica. Durante la presentación de una estrategia del gobierno capitalino enfocada en la salud de las mujeres, el periodista Carlos Pozos Soto, conocido como “Lord Molécula”, realizó un comentario que fue calificado en redes sociales como vulgar y fuera de lugar.

El episodio ocurrió mientras se desarrollaba la ronda de preguntas a medios en un evento encabezado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. En su intervención, el comunicador lanzó un supuesto “agradecimiento” dirigido a las mujeres del país.

“Como se dijo aquí, las palabras sin tabús, un agradecimiento a todas las mujeres de México, porque gracias a sus senos, gracias a sus ‘chiches’ (...) fuimos amamantados todos y todas las que estamos presentes”, expresó.

La frase generó incomodidad inmediata entre asistentes y posteriormente provocó una oleada de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el tono y el momento en el que se realizó el comentario.

Lord Molécula volvió a exhibir el lodazal en el que se mueve.



Durante un acto, se dirigió a Clara Brugada con una frase tan vulgar como indignante:

agradeció a las mujeres de México “porque gracias a sus chichis fuimos amamantados todos los que estamos aquí”.



Sí, así de… pic.twitter.com/phrg6osNql — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) March 16, 2026

De la prevención a la polémica en un evento sobre cáncer de mama

La polémica no se centró únicamente en la frase, sino en el contexto en el que fue pronunciada. El evento estaba enfocado en visibilizar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, uno de los principales problemas de salud pública que afecta a las mujeres.

En ese marco, especialistas y autoridades hablaban sobre la necesidad de abordar el cuerpo femenino desde una perspectiva de salud, dignidad y sin estigmas. Sin embargo, la intervención del periodista fue percibida por muchos como una cosificación innecesaria que desvió la atención del tema central.

Para diversos usuarios en redes sociales, el comentario reflejó una falta de sensibilidad frente a un problema que cada año impacta a miles de mujeres y sus familias.

Clara Brugada evitó responder directamente comentario de Lord Molécula

Durante la conferencia, Clara Brugada no respondió de manera directa al comentario. La mandataria capitalina permitió que concluyera la ronda de preguntas y posteriormente retomó la palabra para abordar otros temas relacionados con la consulta pública del plan de desarrollo de la ciudad.

En su intervención, la jefa de Gobierno subrayó la gravedad del cáncer de mama y la necesidad de fortalecer políticas públicas para combatirlo.

“Cada año miles de mujeres reciben un diagnóstico que cambia su vida, la de sus familias y de quienes las rodean. Queremos construir una ciudad que produzca salud y salve la vida de las mujeres”, afirmó.

Lord Molécula se disculpa tras comentarios

El acto tenía como objetivo presentar la estrategia “Chichiwali”, un programa impulsado por el gobierno capitalino para fortalecer la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

Durante la conferencia se destacó que esta enfermedad es la más frecuente entre las mujeres y también la principal causa de muerte por cáncer en la población femenina.

Tras la polémica generada por sus palabras, Carlos Pozos Soto difundió un breve mensaje en la red social X en el que ofreció disculpas a las reporteras y a las mujeres presentes en el evento.

“Reconozco que mis palabras fueron inapropiadas y pudieron interpretarse de una manera que no refleja el respeto que siempre he procurado tener hacia las mujeres y hacia mis colegas del gremio periodístico”, escribió.

