¿Hay heridos? México evacúa a más de mil connacionales tras conflicto en el Medio Oriente

En medio de la tensión creciente en Medio Oriente, México activó un operativo silencioso pero contundente: más de mil 300 connacionales ya están fuera de la zona de riesgo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la evacuación de 1,337 mexicanos, entre residentes y turistas, desde países clave como Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin.

Sobre la situación en el Medio Oriente, la @SRE_mx informa que las acciones consulares de nuestras embajadas en el Medio Oriente han facilitado la evacuación de 1,337 residentes y turistas de México, desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin.… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 16, 2026

Alertan por vuelos irregulares y piden evitar viajes de connacionales

Detrás de esta cifra hay días de incertidumbre, vuelos reprogramados y rutas complicadas. El propio gobierno mexicano reconoció que el espacio aéreo en la región opera de forma intermitente, lo que ha convertido cada salida en un auténtico reto logístico.

A raíz de que el conflicto continúa, la cancillería, lanzó una advertencia directa: evitar viajar a la región.

Los aeropuertos no operan con normalidad y las cancelaciones son constantes. Por ello, las autoridades pidieron a quienes ya tienen boletos que se mantengan en contacto con sus aerolíneas o agencias de viaje.

Al mismo tiempo, las embajadas mexicanas siguen en alerta permanente, atendiendo solicitudes de apoyo consular y emergencias. Incluso, algunas representaciones han tenido que ajustar su operación para seguir brindando atención en medio del conflicto.

¿Hay mexicanos heridos por conflicto en el Medio Oriente?

La SRE hizo especial enfásis que todos los mexicanos han sido rescatados sin contratiempos, además de que no presentan daños a su integridad física.

" Las embajadas en el Medio Oriente han facilitado la evacuación de 1,361 residentes y turistas de México, desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin, sin que se reporte daño a la integridad física de alguna o algún connacional", indicaron-

Precio del petróleo aumenta tras guerra en el Medio Oriente

La tensión internacional no solo se queda en lo político. También empieza a golpear la economía.

Sheinbaum advirtió que el conflicto ya provocó un aumento en el precio del petróleo, que recientemente alcanzó los 100 dólares por barril. Esto podría traducirse en gasolina más cara y presión económica global, especialmente para países que dependen de importaciones energéticas.

Aunque el balance hasta ahora es positivo para México, la situación en Medio Oriente sigue siendo incierta; las evacuaciones podrían continuar y la recomendación es clara: no viajar y mantenerse informado.

