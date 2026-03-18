¿Planeas salir este miércoles? Recuerda que es importante que revises cómo quedó el Hoy No Circula este 18 de marzo de 2026 para evitar multas.

Las restricciones de este programa ambiental se aplicarán para ciertos vehículos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), de acuerdo con el holograma y terminación de placas.

Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan el miércoles 18 de marzo de 2026?

El programa Hoy No Circula busca establecer medidas aplicables a la circulación vehicular para prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes, de a cuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.

El calendario oficial indica que los automóviles que no podrán circular este miércoles 18 de marzo de 2026 son aquellos con:



Terminación de placas: 3 o 4



Color de engomado del vehículo: rojo



Holograma 1 y 2

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula el 18 de marzo de 2026?

El horario de la restricción por el Hoy No Circula se aplica de las 05:00 a las 22:00 horas, de manera que durante este rango del día no se podrá usar los automóviles con las características descritas.

Los automóviles que están exentos del programa Hoy No Circula son los que tengan Holograma 0 y 00

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los automóviles que están exentos de las restricciones son:

Vehículos de emergencia

Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos cuya situación acredite una emergencia médica

Multa por no respetar el Hoy No Circula: costo 2026

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) contempla sanciones económicas para los conductores que no lo respeten el Hoy No Circula.

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX indica que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones o en las ecozonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

La multa por no respetar el Hoy No Circula es de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, la cual es de $117.31 pesos diarios actualmente, por lo que la sanción económica va de los 2 mil 346 pesos a los 3 mil 519 pesos.

Toma en cuenta que en el Estado de México se anunció una nueva multa por incumplir Hoy No Circula que será de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), entonces el costo de la multa será de $2 mil 346 pesos.