Más de 11 mil denuncias por huachicol fiscal y pocos detenidos: Revelan red criminal de importación de combustible

La red del llamado "huachicol fiscal" volvió a colocar el tema del contrabando de combustibles en el centro de la discusión pública. Durante la conferencia mañanera, autoridades federales presentaron un informe sobre el esquema de evasión en la importación de hidrocarburos, revelando que más de 2 mil 500 empresas participaron en esta cadena de irregularidades que van desde el ingreso en aduanas hasta la venta directa en gasolineras.

Así es cómo operaba este esquema y las sanciones que se han aplicado.

Más de 2 mil 500 empresas involucradas en contrabando

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, importadoras, transportistas y comercializadoras formaron parte de una estructura dedicada a ingresar diésel a México bajo la fachada de aditivos para no pagar impuestos.

Esta maniobra generó un boquete fiscal estimado en más de 600 mil millones de pesos por evasión de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

🗣️⛽ En la mesa de esta noche, Roberto Ruiz (@roberto_ruizg), Carlos Mota (@SOYCarlosMota), Luis Miguel González (@eleconomista) y Rodrigo Jiménez Sólomon (@rodrigosolomon) analizan el huachicol fiscal y sus costos para el país. Advierten que el daño va más allá de los impuestos… pic.twitter.com/FCMIOwqJd2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 22, 2026

Cancelan permisos a importadoras y reducen padrón

Como parte de los controles aplicados este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio de baja a 2 mil 224 empresas por comercializar combustible sin autorización.

Además, se dio de baja a 180 compañías del padrón de importadores por contrabando, reduciendo la lista a solo 17 empresas autorizadas para traer hidrocarburos al país.

Cierran y sancionan a cientos de gasolineras en el país

En el último punto de la cadena de venta, la Comisión Nacional de Energía procedió con la cancelación de 264 permisos de expendio y comercialización a estaciones de servicio.

Se se informó que existen otros 307 casos de gasolineras que se encuentran actualmente en proceso de sanción o revocación por irregularidades en la procedencia del producto.

Irregularidades detectadas en 14 aduanas del territorio nacional

Las revisiones a los pedimentos de importación permitieron identificar anomalías en 14 aduanas del país. Se recuperaron mil 952 millones de litros de combustible que pretendían ingresar de forma ilegal, equivalentes a 13 mil 664 millones de pesos en impuestos no pagados.

Presentan miles de denuncias pero hay pocas detenciones

El reporte detalla que existen más de 11 mil denuncias penales presentadas por el SAT, Pemex, la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional de Energía por robo, contrabando y evasión.

Hasta el momento las autoridades reportan únicamente 2 mil 539 personas detenidas por estos hechos.