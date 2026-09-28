Huachicol fiscal sería la octava empresa más grande del país: Mexicanos contra la Corrupción (VIDEO)

El huachicol fiscal no sólo es un robo de combustible, sino que daña las arcas del país, al generar un boquete de 600 mil millones de pesos no recaudados, de acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Leonardo Núñez González, director de investigación aplicada en MCCI, afirmó en entrevista con Hechos AM que, por ventas anuales, si el huachicol fiscal fuera una empresa, sería la octava con más ventas en el país.

Los cálculos muestran que, si se comparara con el Producto Interno Bruto (PIB), este esquema de corrupción representaría 8.8% del PIB nacional, equivalente a una tercera parte de todo lo que gasta el gobierno federal en un año.

Huachicol fiscal: una economía criminal del tamaño de un estado

Núñez González expuso que, si el huachicol fiscal fuera un estado de la República, sería el segundo más grande en términos de PIB, únicamente por debajo de la Ciudad de México. Superaría al Estado de México y a los otros 30 estados del país.

El daño total estimado alcanza los 3.1 billones de pesos, una cifra que coincide con todo el impuesto sobre la renta (ISR) que se cobra en un año en México. Es decir, la industria del huachicol fiscal es del mismo tamaño que todos los impuestos que pagan los mexicanos por trabajar en un año, y representa el doble de lo que se recauda anualmente por impuesto al valor agregado (IVA).

¿Por qué los megadecomisos de combustible no son suficientes?

Aunque las autoridades hablan constantemente de “megadecomisos históricos”, las cifras revelan otra realidad: cuando se mencionan 56 o 59 millones de litros decomisados, como en el caso de Guanajuato, eso representa apenas 0.4% del total estimado.

La extrapolación indica que se vendieron aproximadamente 147 mil millones de litros de combustible mediante este esquema.

