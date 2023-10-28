El huracán “Otis” dejó a Acapulco en ruinas. El ciclón tocó tierra como categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson. A tres días del paso del huracán, aún se recopilan datos sobre el saldo de daños, pero se sabe que los estragos son significativos y hoy 28 de octubre, así va el recuento de los daños.

El gobierno mexicano declaró el estado de Guerrero en emergencia para atender la situación. La declaratoria permite la activación de recursos para brindar apoyo a las personas afectadas.

Si buscas a un familiar o amigo en Acapulco o en cualquier otra zona de Guerrero, puedes consultar la lista de personas con vida que ha publicado Fuerza Informativa Azteca (FIA).

20:31 HORAS | Sin agua en Pie de la Cuesta, Guerrero

Habitantes de Pie de la Cuesta, una de las zonas más afectadas por el paso del huracán “Otis” en Guerrero, subsiste con un garrafón de agua y no tienen agua.

Habitantes de Pie de la Cuesta, una de las zonas más afectadas por el paso del huracán “Otis” en #Guerrero, subsiste con un garrafón de agua y no tienen aguahttps://t.co/BmFf8MyJ8C pic.twitter.com/B9UOojKa5v — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2023

19:45 HORAS | ¿Cómo localizar a un familiar en Guerrero?

“¡Estoy bien!” Los turistas se han acercado al equipo de FIA para enviar mensajes de vida a sus familiares, consulta la lista completa y verifica si tus seres queridos se encuentran a salvo.

El #huracán #Otis azotó #Guerrero, pero #México siempre se levanta en medio de la destrucción.

En esta lista: https://t.co/NtTezUSY8u

tal vez tu familiar, amigo o conocido ya te ha dicho #EstoyBien

Compártela y apoyemos a quienes más nos necesitan. pic.twitter.com/ScR6lJHFEY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 29, 2023

17:35 HORAS | Accesos y salidas de Acapulco son caóticas

Se presentan filas kilométricas de vehículos para salir e ingresar a Acapulco, los automovilistas no pueden avanzar. La mayoría son personas que quieren ir en busca de víveres, otros regresan con lo que encontraron para ayudar a su familia.

En #Acapulco los accesos y salidas al puerto son caóticas. Kilómetros de autos queriendo circular, sin poder avanzar, algunos quieren ir en busca de víveres, otros regresan con lo que encontraron para ayudar a su familia. pic.twitter.com/ulbPfVvttb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2023

16:44 HORAS | Playa de la Zona Diamante en Acapulco presenta desniveles de un metro

La playa de la Zona Diamante, en Acapulco, presenta desniveles de hasta un metro, tras el golpe del huracán categoría 5.

#HuracánOtis | La playa de la #ZonaDiamante, en #Acapulco, presenta desniveles de hasta un metro, tras el golpe de #Otis pic.twitter.com/5lTSGLqWUh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2023

16: 46 HORAS | elementos del Ejército les reparten pequeñas botellas de agua

Elementos del Ejército reparten pequeñas botellas en agua en Acapulco. Los habitantes hacen largas filas, de horas, para poder un poco de líquido vital.

En #Acapulco los habitantes hacen largas filas, de horas, para poder recibir agua.



Este sábado elementos del #Ejército les reparten pequeñas botellas de agua potable a quienes buscan abastecerse del líquido. pic.twitter.com/UpFvJp5Yio — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2023

15:42 HORAS | Restablecen sistema de alerta sísmica al 73%

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano informó que hasta el 28 de octubre se ha logrado restablecer un 73% del sistema tras el paso de “Otis” en Acapulco, enlazando la costa de Michoacán y Guerrero de forma satisfactoria.

15:08 HORAS | Las víctimas por el huracán “Otis” aún no han sido identificadas

El Gobierno Federal informó que Las víctimas fatales del huracán “Otis” todavía no han sido identificadas, por lo que hasta el corte de este sábado 28 de octubre el saldo se mantiene en 39 personas muertas.

🚨#ATENCIÓN🚨| Las víctimas fatales del huracán "Otis" todavía no han sido identificadas, así lo informó el Gobierno Federal.



Hasta el momento, las cifras oficiales indican que hay 39 personas fallecidas por "Otis".https://t.co/egqnBaGVR4 pic.twitter.com/U6BwlZmOYY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2023

13:28 HORAS Más de 220 mil casas afectadas por Otis

El huracán Otis llegó a Acapulco con vientos de gran fuerza, que alcanzaron los 270 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 330. Van al menos 220 mil 35 casas afectadas por su paso.

Estos vientos causaron daños generalizados en la ciudad, afectando a todos los tipos de construcciones, desde hoteles y edificios residenciales hasta comercios y pequeñas viviendas.

Van al menos 220 mil 35 casas afectadas por el paso del huracán #Otis en #Acapulco, Guerrero. pic.twitter.com/pzbixpCimJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2023

12:28 HORAS Vecinos ayudan con agua a habitantes de Guerrero

Tras el paso del huracán Otis, los pobladores de Acapulco se han visto afectados por la escasez de agua y alimentos. En respuesta a esta situación, los ciudadanos han organizado acciones para ayudar a sus paisanos.

Estas acciones incluyen la distribución de agua, alimentos y otros artículos de primera necesidad.

Ante la escasez de agua y alimentos, pobladores de Acapulco están ayudando a sus paisanos.



Los ciudadanos hacen lo que el Gobierno no.



📹Miguel Bernal pic.twitter.com/Ne2WT5HQzE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2023

¡Guerrero nos necesita! Participa en la colecta para damnificados por el huracán "Otis" organizada por Fundación Azteca

La Presidenta del Consejo de Fundación Azteca, Ninfa Salinas, hizo un llamado a la sociedad mexicana a donar alimentos, agua, ropa y otros artículos de primera necesidad para ayudar a los damnificados por el huracán Otis. Las donaciones se recibirán el próximo lunes 30 y martes 31 de octubre en las instalaciones de TV Azteca.

Ninfa Salinas aseguró que la ayuda se entregará de manera efectiva a través de organizaciones que están trabajando en la zona. También pidió a la población que sea solidaria con las personas afectadas por el huracán.

Víctimas graves internadas en Acapulco serán trasladadas a la CDMX

Trasladarán algunas personas con severos problemas de salud que estaban internados en Acapulco a hospitales Magdalena de las Salinas y La Raza, en Ciudad de México.

Suman 450 turistas rescatados en vuelos comerciales

Ya suman 450 turistas rescatados con vuelos comerciales, cortesía de las aerolíneas Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús. Esto como parte del puente aéreo que funciona de manera gratuita.

El objetivo es evacuar a las personas que, por razones humanitarias, requieran salir de Acapulco.

12:45 HORAS Sistema de Alerta Sísmica Mexicano repara estaciones censoras dañadas por Otis

Sistema de Alerta Sísmica Mexicano realiza reparación en estaciones censoras que resultaron dañadas. Reporta la reconexión de seis sensores de la costa de Guerrero. La recuperación de la zona de detección sísmica afectada tiene un avance de 25 por ciento en su rehabilitación.

12:10 HORAS Se eleva a 39 la cifra de muertos tras el paso del huracán "Otis"

Se informó que se eleva a 39 el número muertos en Guerrero por el huracán “Otis”, 29 hombres y 10 mujeres, según los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado.

Se dio a conocer que todos fallecieron presuntamente por asfixia por sumersión; también se notificó que estas no han sido identificadas. A lo anterior se suma el reporte de 10 personas no localizadas.

"¿Qué les doy si no tengo ni algodones para limpiarles las heridas?", son las palabras desesperadas de un paramédico. En Acapulco ya no hay agua, ni comida ni nada; si sobreviven, es porque la naturaleza les ha brindado cocos.



¿Dónde están nuestros impuestos y la gestión de los… pic.twitter.com/cdpzpt4fpK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2023

11:50 HORAS FALSO que haya detención de ayuda humanitaria en Chilpancingo

El mensaje que circula en redes sociales sobre la detención de ayuda humanitaria en Chilpancingo, Guerrero, es falso. La Cruz Roja Mexicana no ha solicitado donaciones de un solo producto, y no ha detenido ayuda humanitaria en la zona.

#CruzRojaMexicana informa que este mensaje que circula por diferentes plataformas digitales es totalmente ⛔️FALSO.



Sigue nuestros canales oficiales donde estamos emitiendo las maneras de ayudar y como está llegando la ayuda con destino a Guerrero. pic.twitter.com/Vq7Ze3fxGd — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) October 28, 2023

11:34 HORAS Se mantiene libre paso en tres plazas de cobro de la carretera México-Acapulco

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) mantiene libre paso en tres plazas de cobro de la carretera México-Acapulco, en apoyo a la contingencia que se vive, tras el paso del huracán "Otis".

#CAPUFEinforma en apoyo a la contingencia, se mantiene hasta nuevo aviso libre tránsito en tres Plazas de Cobro de la México-Acapulco #JuntosPorAcapulco pic.twitter.com/WmgS08JuSP — CAPUFE (@CAPUFE) October 28, 2023

10:40 HORAS La falta de alimentos y la escasez de servicios preocupa en Acapulco

El huracán Otis, de categoría 5, dejó a Acapulco en ruinas. El ciclón provocó daños generalizados en la ciudad, incluyendo la interrupción de los servicios básicos, como la electricidad, las comunicaciones y el suministro de alimentos y gasolina.

La escasez de estos servicios ha provocado pánico entre la población, que ha tenido que recurrir al saqueo para poder sobrevivir.

Acapulco en ruinas: Así titularon en el mundo la noticia

El huracán Otis, de categoría 5, devastó Acapulco, dejando la ciudad en ruinas. Los daños fueron estimados en miles de millones de pesos. La furia de la naturaleza no fue lo único que llamó la atención de los medios internacionales. La incompetencia del gobierno federal y local también fue noticia.

El gobierno federal tardó en enviar ayuda humanitaria a la zona. Además, las autoridades locales no estaban preparadas para responder a una emergencia de esta magnitud.

Acapulco, en ruinas, así titularon en el mundo la noticia: el huracán "Otis" devastó al puerto mexicano, pero no sólo fue la furia de la naturaleza la que acaparó los titulares. La incompetencia del Gobierno Federal y los locales trascendió a niveles internacionales.



La "joya… pic.twitter.com/o1rV83oniz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2023

Esta situación ha provocado indignación en la población de Acapulco. La "joya turística" mexicana se desangra entre el golpe de la naturaleza y el olvido e inoperancia de las autoridades.

Sigue puente humanitario en Acapulco-CDMX

El Aeropuerto Internacional de Acapulco reanudó sus operaciones el 27 de octubre de 2023, tras el paso del huracán Otis. El primer avión, con destino a la Ciudad de México, despegó con éxito.

El puente aéreo funcionará de manera gratuita y será apoyado por tres aerolíneas. El objetivo es evacuar a las personas que, por razones humanitarias, requieran salir de Acapulco. Recuerda que estos vuelos son humanitarios, no comerciales.

El huracán “Otis” fue un evento catastrófico que dejó un saldo de destrucción y sufrimiento en Acapulco; sigue en vivo las últimas noticias de la devastación.

¿Qué daños hay en Acapulco por el huracán “Otis”?

El huracán Otis fue un evento catastrófico que dejó un saldo de destrucción y sufrimiento en Acapulco. Los fuertes vientos causaron daños generalizados en la ciudad, afectando a la infraestructura, los servicios públicos y las viviendas.

La población de Acapulco se encuentra en una situación de emergencia. Los afectados necesitan ayuda para reconstruir sus vidas y recuperar su ciudad.

Podría formarse nuevo ciclón tropical en horas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha detectado una nueva zona de baja presión en el Pacífico, frente a las costas de Centroamérica. El SMN pronostica que esta zona tiene un 90% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos días.

Si el ciclón tropical se forma, podría adentrarse al Pacífico Mexicano, afectando a los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Asimismo, hay otra inestabilidad en el Pacífico y otras dos en el Atlántico que podrían convertirse en ciclón tropical en los próximos días.

