Polo sigue dando pelea: El huracán pone en alerta al Pacífico por lluvias y alto oleaje

El huracán Polo, todavía como categoría 4, continuará desplazándose frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco durante esta tarde y noche.

Su circulación mantendrá lluvias intensas en Jalisco, Colima y Michoacán, mientras que Nayarit tendrá precipitaciones muy fuertes y Guerrero lluvias fuertes.

La situación también será complicada en el mar. Se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora en costas de Colima y Michoacán, además de oleaje de hasta 7 metros en costas michoacanas.

Para el viernes 25 de septiembre, Polo seguirá al suroeste de Jalisco y conservará condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes, viento y oleaje elevado en el occidente del país.

🌀 El centro del #Huracán #Polo se localiza a 270 km al suroeste de Manzanillo, #Colima, y a 765 km al sureste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.



🌀 Se pronostican #Lluvias intensas en zonas de #Jalisco, #Colima y #Michoacán. pic.twitter.com/kWzvF2SVj3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias intensas el viernes?

El panorama de lluvias se extenderá a buena parte del territorio nacional.

Las lluvias más fuertes se esperan en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. También habrá lluvias fuertes en Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

En entidades del centro, como Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos y Zacatecas, se prevén chubascos.

Las lluvias fuertes podrían llegar acompañadas de rayos y granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos.

Viento y oleaje para el 24 de septiembre

Para el viernes también se prevén rachas de vientos de hasta 60 km/h en estados como Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Oaxaca.

En las costas de Jalisco el oleaje podría alcanzar 3 a 4 metros, aunque disminuiría durante el día. También se esperan olas de 2 a 3 metros en Baja California Sur y Nayarit.

Ante estas condiciones, el SMN recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y evitar zonas susceptibles a inundaciones, ríos y arroyos durante las lluvias.

Se pronostican #Lluvias fuertes y #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h en zonas del centro del país. pic.twitter.com/CZ4v8222ll — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2026

¿Dónde hará más calor el 25 de septiembre?

Aunque las lluvias serán protagonistas, el calor continuará en varias regiones. Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados en estados como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Quintana Roo y Yucatán.

En contraste, durante la madrugada podrían registrarse temperaturas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

En el Valle de México se espera una mañana fresca, con frío en las zonas altas del Estado de México, cielo medio nublado y presencia de bruma.

Por la tarde aumentará el ambiente cálido y el cielo irá de medio nublado a nublado, con posibilidad de lluvias y chubascos en CDMX y Edomex, acompañados de descargas eléctricas.

En la Ciudad de México, la temperatura estará entre 13 y 15 °C como mínima y 26 a 28 °C como máxima. Para el Edomex se esperan entre 8 y 10 °C de mínima y 23 a 25 °C de máxima.

El viento será del este, de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.