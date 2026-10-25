Los efectos que provocará el huracán “Vance” en el clima en México: estados más afectados el 25 de octubre

Este fin de semana el clima en México estará marcado por cambios en diversas zonas del país por la presencia del huracán "Vance". Si tienes planes fuera de casa, no olvides revisar cuál será el pronóstico del tiempo el domingo 25 de octubre de 2026.

Toma en cuenta que las lluvias seguirán presentes al contemplarse desde chubascos a lluvias fuertes para ciertas regiones, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuál será el clima en México el 25 de octubre 2026?

El huracán "Vance, de categoría 1, reforzará la probabilidad de lluvias fuertes en zonas del occidente y sur mexicano, así como rachas de viento y oleaje elevado en costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Mientras que también habrá temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa y temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Sonora (sur), Nuevo León (este), Tamaulipas (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿En qué estados lloverá más fuerte el domingo 25 de octubre 2026?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Chihuahua (este y sureste) y Durango (norte)



: Chihuahua (este y sureste) y Durango (norte) Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Coahuila (oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Veracruz (centro), Puebla (sureste), Nayarit (centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (costa)



: Coahuila (oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Veracruz (centro), Puebla (sureste), Nayarit (centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (costa) Intervalos de chubascos : Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo



: Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Lluvias aisladas: Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala

Clima CDMX y Edomex el domingo 25 de octubre: ¿lloverá fuerte?

Se esperan condiciones de cielo nublado la mayor parte del día en el Valle de México

En la mañana habrá ambiente fresco con bancos de niebla en la región, así como ambiente frío a muy frío en zonas altas.

Hacia la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

La temperatura mínima en la CDMX será de 11 a 13 °C y la máxima de 18 a 20 °C, mientras que en Toluca se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

