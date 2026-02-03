Identifican a agentes de ICE que dispararon contra Alex Pretti; forense determina que fue homicidio

La tensión en Minnesota ha escalado este lunes tras la difusión del reporte forense definitivo. Lo que inicialmente fue descrito por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como una "acción defensiva" ante un presunto ataque terrorista por parte de Alex Pretti , hoy es clasificado legalmente como un homicidio por las autoridades médicas locales.

El documento es breve pero lapidario: Pretti no murió por causas accidentales ni naturales, sino por la acción directa de las fuerzas de seguridad que le dispararon en repetidas ocasiones mientras se encontraba en el suelo.

Meet 43-year-old US Border Patrol Agent Jesus Ochoa.



He along with Raymundo Gutierrez are identified as the shooters of Alex Pretti.





El informe forense de la muerte de Alex Pretti

La oficina del condado de Hennepin fue clara al señalar que Pretti falleció en el hospital Hennepin Healthcare debido a la gravedad de las perforaciones causadas por proyectiles de arma de fuego . Este diagnóstico médico contradice las versiones preliminares que intentaban justificar el uso de fuerza letal.

Al etiquetar el caso como homicidio, el forense establece que hubo una intención detrás del acto, lo que abre la puerta a cargos criminales más severos contra los involucrados.

Identificados: ¿Quiénes son los agentes que dispararon contra Alex Pretti?

Gracias a una investigación de ProPublica, este fin de semana se revelaron los nombres de los oficiales que apretaron el gatillo. Se trata de Jesús "Jesse" Ochoa, un veterano de la Patrulla Fronteriza desde 2018, y Raymundo Gutiérrez, integrante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desde 2014.

Ambos agentes fueron enviados desde el sur de Texas a Minneapolis como parte de un operativo especial de refuerzo migratorio. Los registros indican que Gutiérrez pertenece a una unidad de respuesta táctica tipo SWAT, lo que aumenta las dudas sobre por qué se empleó tal nivel de fuerza contra un civil desarmado.

Alex Pretti, 37 ans, assassiné par la milice raciste de Trump.









El patrón de Minneapolis: Dos homicidios en un mes

El caso de Pretti no es un hecho aislado. El forense recordó en su reporte que apenas el 7 de enero ocurrió una tragedia similar con Renee Good , una mujer de 37 años que también murió a manos de agentes del ICE. En ambos casos, el médico forense del condado ha mantenido la misma postura: las muertes fueron homicidios.

Suspenden a agentes que dispararon a Alex Pretti

Ante la presión de los videos grabados por testigos y el contundente informe médico, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que Ochoa y Gutiérrez han sido suspendidos. Por su parte, el Departamento de Justicia anunció que su División de Derechos Civiles ha tomado el caso para determinar si los agentes abusaron de su autoridad bajo el marco federal.