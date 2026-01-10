Se intensifican las protestas contra ICE en Minneapolis por asesinato de Renee Good

Decenas de personas se manifestaron este 9 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota, en protestas dirigidas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , luego del asesinato de Renee Good de 37 años durante un operativo migratorio, hecho que provocó una fuerte reacción social y política.

Las movilizaciones se concentraron frente a edificios federales y en puntos céntricos de la ciudad, donde manifestantes exigieron una investigación transparente, el esclarecimiento de los hechos y el fin de las operaciones de ICE en comunidades locales. Algunas protestas derivaron en detenciones y en un despliegue reforzado de fuerzas de seguridad.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey pidió públicamente a las autoridades federales cooperar plenamente con las investigaciones, mientras organizaciones civiles denunciaron uso excesivo de la fuerza. También se reportó que las protestas continuaron durante el día ante el creciente malestar por las políticas migratorias y la actuación de agentes federales.

El operativo de ICE que desató las protestas en Minneapolis

Las manifestaciones comenzaron tras un tiroteo ocurrido el 7 de enero, cuando un agente de ICE disparó durante un operativo en Minneapolis contra una mujer que fue identificada como Renee Good de 37 años y madre de tres. El caso generó una fuerte reacción social y críticas inmediatas por parte de organizaciones civiles y autoridades locales.

Newly-released footage reveals Renee Nicole Good’s last words. pic.twitter.com/Q0NsuUrpDR — Democrats (@TheDemocrats) January 9, 2026

El gobierno federal confirmó la apertura de una investigación interna, mientras que el alcalde de Minneapolis exigió que el proceso sea independiente y transparente, y solicitó que se esclarezca el uso de la fuerza letal durante el operativo.

La postura de los manifestantes contra los operativos de ICE en Minneapolis y el resto del país

Durante las protestas, los participantes corearon consignas contra ICE y portaron pancartas en las que exigieron:



Justicia para Renee Good

El fin de los operativos migratorios agresivos

Mayor rendición de cuentas de las agencias federales

Las movilizaciones se mantuvieron de forma intermitente durante el día y la noche, con presencia policial reforzada en zonas estratégicas de la ciudad.

Protesters are now in downtown Minneapolis shining lights on windows of hotels where they believe federal agents may be staying along with playing loud music outside. pic.twitter.com/ZJg0s8bTSH — Omar Jimenez (@OmarJimenez) January 10, 2026

El choque entre el gobierno federal y la administración de Minneapolis

El alcalde Frey y funcionarios municipales acusaron a ICE de no compartir información clave sobre el operativo, lo que ha complicado la investigación local. El gobierno federal, por su parte, defendió el actuar de sus agentes y señaló que el operativo se desarrollaba bajo protocolos de seguridad.

If the Trump admin has nothing to hide from, then don’t hide from it. Include the BCA and our local experts in the investigation of the death of Renee Nicole Good.



Minneapolis wants justice — and we want the truth. pic.twitter.com/lcuAALnZ8W — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 9, 2026

Tensión por la política migratoria en Estados Unidos

De acuerdo con reportes de Reuters , las protestas contra ICE en Minneapolis se suman a una serie de movilizaciones recientes en distintas ciudades de Estados Unidos contra operativos migratorios federales, en un momento de alta tensión por la política migratoria de la administración Trump .