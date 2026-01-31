Chuck Schumer acusa al Departamento de Justicia de ocultar archivos del caso Epstein

El líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer , acusó al Departamento de Justicia de no decir la verdad sobre la cantidad de documentos divulgados en el caso Jeffrey Epstein.

En un mensaje público, Schumer aseguró que el Departamento de Justicia afirmó haber recopilado seis millones de páginas, pero solo reconoció la publicación de tres millones, una cifra que -según dijo- también estaría inflada, ya que los documentos liberados serían menos de 2.7 millones.

El senador sostuvo que aún faltan millones de páginas por hacer públicas y cuestionó qué información contienen los archivos que no han sido divulgados, al tiempo que exigió al Departamento de Justicia cumplir la ley y transparentar completamente el caso.

Schumer cuestiona cifras y acusa encubrimiento

Schumer afirmó que el Departamento de Justicia estaría “redondeando cifras” para aparentar una mayor liberación de documentos y advirtió que la diferencia de cientos de miles de páginas no puede ser minimizada.

“El pueblo estadounidense quiere la verdad completa sobre los archivos Epstein, no estadísticas infladas”, sostuvo el legislador, quien también acusó a la fiscal general Pamela Bondi de intentar engañar a la opinión pública.

El senador aseguró que el caso no está cerrado y que continuará presionando para que se conozca el paradero de los documentos restantes, al considerar que la transparencia es una obligación legal y no una concesión política.

DOJ needs to get its story straight. They say they collected 6 million pages, but only admit to releasing 3 million.



But I checked—even that’s inflated. Less than 2.7 million pages were released. DOJ thinks it can just round up 300K by pages and we won’t notice. We’re wondering… — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 31, 2026

¿Qué publicó el Departamento de Justicia sobre los archivos Epstein el 30 de enero?

El viernes 30 de enero, el Departamento de Justicia hizo pública una nueva tanda masiva de documentos relacionados con el caso Epstein, como parte de un proceso de desclasificación ordenado por ley.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales de noticias, la publicación incluyó millones de páginas, además de materiales audiovisuales, aunque una parte significativa aparece censurada y otros archivos no fueron incluidos en esta entrega.

La liberación generó reacciones inmediatas en el Congreso, donde legisladores demócratas advirtieron que el proceso no cumple plenamente con los estándares de transparencia establecidos.

🚨 Department of Justice Publishes 3.5 Million Responsive Pages in Compliance with the Epstein Files Transparency Act



🔗https://t.co/eGeSO5qkVY pic.twitter.com/SRhcdg70N0 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 30, 2026

Críticas por archivos faltantes y documentos censurados del caso Epstein

Más allá del volumen publicado, las críticas se centran en la cantidad de documentos del caso Epstein que siguen sin hacerse públicos y en el nivel de tachaduras aplicadas a muchos archivos.

Legisladores demócratas han señalado que la ley exige la divulgación completa, salvo excepciones estrictamente justificadas, y han pedido explicaciones formales al Departamento de Justicia sobre qué información permanece oculta y por qué.

El debate ha reavivado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades federales en uno de los casos más sensibles de abuso sexual y tráfico de menores en la historia reciente de Estados Unidos.

42 days, and counting, after violating the law by failing to release all the Epstein files, Trump’s DOJ has released millions more pages. I’m reviewing the files, and I’ve got some questions for AG Bondi:



1. You say all the documents are released. Does that include ALL of the… — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 30, 2026

Elon Musk dice que sus correos con Epstein fueron “malinterpretados”

El empresario Elon Musk también se pronunció tras la publicación de los archivos, al señalar que los correos electrónicos atribuidos a él en el expediente han sido “malinterpretados”.

En declaraciones recogidas por Forbes el 31 de enero, Musk afirmó que la difusión de los archivos se ha convertido en una “distracción”, y sostuvo que parte del debate público se basa en lecturas fuera de contexto de los documentos.

El empresario no anunció acciones legales, pero sus comentarios se sumaron a la ola de reacciones generadas por la divulgación parcial del caso Epstein.

Presión política y exigencias de transparencia

Mientras el Departamento de Justicia sostiene que ha cumplido con el proceso de publicación, legisladores demócratas insisten en que la información entregada es incompleta y que aún existen millones de páginas sin explicar.