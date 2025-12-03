Bebé de dos meses lucha por su vida tras recibir un disparo en la cabeza dentro de su casa en Jalisco

Un grave suceso conmociona al estado de Jalisco, donde una bebé de apenas dos meses de nacida se encuentra luchando por su vida. La menor fue víctima de una herida provocada por un proyectil de arma de fuego, un hecho que ocurrió el pasado 1 de diciembre en la localidad de Encarnación de Díaz. La situación de la pequeña es de suma alarma, y su condición médica ha sido reportada como crítica por las autoridades de salud.

La Fiscalía estatal, a través de su área de enlace informativo, proporcionó los primeros detalles preliminares que contextualizan el incidente. Según la información difundida, el dramático episodio tuvo lugar dentro del domicilio de la madre de la niña, quien es una joven adolescente.

Una infante de dos meses lucha por su vida tras ser herida por un disparo accidental

En el sitio se encontraba un allegado de la progenitora. Este sujeto, al estar en la vivienda, colocó una pistola sobre una superficie elevada, específicamente un estante. En circunstancias que están siendo objeto de escrutinio, el arma detonó accidentalmente, resultando la recién nacida alcanzada por el disparorecién nacida alcanzada por el disparo.

Debido a la emergencia médica, la lactante tuvo que ser llevada de inmediato a un centro hospitalario. El primer punto de atención fue un sanatorio ubicado en la municipalidad de San Juan de los Lagos. Allí recibió los cuidados iniciales necesarios para su estabilización, en lo que se conoce como una localidad cercana a donde ocurrió el percance. Sin embargo, dada la seriedad de las heridas que presentaba, se determinó que la paciente requería una intervención de mayor especialización y capacidad.

Por lo anterior, la mañana del día siguiente, 2 de diciembre, se dispuso el traslado urgente de la bebé hacia la capital del estado. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que la movilización se realizó con destino a una institución de salud en la ciudad de Guadalajara, donde un equipo de especialistas pediátricos aguardaba para encargarse del caso. La gravedad de las lesiones fue el factor determinante para esta reubicación médica de alta prioridad.

La Fiscalía investiga el incidente ocurrido en Encarnación de Díaz y busca esclarecer los hechos

Para garantizar la integridad y la estabilidad de la paciente durante el trayecto, se implementó un protocolo especializado. Un equipo de profesionales de la medicina acompañó a la menor durante todo el recorrido, con la misión de monitorear sus signos vitales y asegurar que su estado no se deteriorara durante la transferencia entre hospitales. La logística respondió a la necesidad de brindar la mejor atención posible ante el traumatismo sufrido.

Hasta este momento, las fuentes oficiales han sido reservadas en cuanto a la divulgación de los pormenores que establezcan con claridad el origen exacto del proyectil que hirió a la infante, ni se han identificado públicamente a posibles responsables directos del incidente.

La Fiscalía de Jalisco ha reiterado que la investigación permanecerá abierta y activa. El proceso judicial buscará la verdad detrás de esta agresión y definirá las líneas de responsabilidad legal correspondientes, mientras la menor continúa recibiendo cuidados intensivos en el hospital de la capital jalisciense. La comunidad se mantiene atenta a la evolución de este lamentable caso.

