Ignacio López Tarso ausente en el memorial de los Premios Oscar

Los Premios Oscar 2023 comenzaron con todo para México; sin embargo, a pesar del rotundo éxito de la película de Pinocho, dirigida por el multipremiado Guillermo del Toro, el “primer actor” de nuestro país no fue conmemorado en la gala de la Academia. Ignacio López Tarso no fue incluido en el memorial donde aparecieron decenas de actores, productores y directores que destacaron en el cine internacional.

Cabe recordar que López Tarso está fuertemente vinculado con el inicio de la actuación y sobresale en el panorama internacional por su película de Macario, estrenada en 1960 y consolidada como la primera producción mexicana nominada en unos Premios Oscar, en aquel entonces como Mejor Película Extranjera.

Se esperaba que López Tarso apareciera entre los personajes que fallecieron en el último año, en especial por la presencia de la actriz mexicana, Carmen Salinas, en la edición anterior de los Premios Oscar, por lo que su ausencia llamó la atención en redes sociales y de inmediato provocó indignación entre sus seguidores, pues formaba parte de la Academia.

Ignacio López Tarso murió a los 98 años este sábado 11 de marzo, luego de una extensa y exitosa carrera en el mundo del teatro y el cine, donde Macario fue solo una de las mútliples películas que alcanzaron éxito nacional e internacional, entre las que también destacan El Profeta Mimi, Los Hombres de Hierro y el Gallo de Oro, entre varias otras.

Ignacio López Tarso, a pesar de aparecer en una nominación a los Premios Oscar en 1961, no apareció en el Memorial de 2023



Las redes sociales reaccionan a la ausencia de Ignacio López Tarso en “In Memoriam” de Los Oscars 2023

De inmediato el tema se volvió viral en redes sociales y cuestionaron el motivo por el que López Tarso no fue incluido en el acostumbrado “In Memoriam” de los Premios Oscar 2023, pues no solo porque varios de los personajes que aparecieron que no eran actores, sino por el hecho de que el “primer actor” de México pertenecía a la Academía.

Así fue la reacción en redes de algunos de los cientos de usuarios que opinaron al respecto:

¿De qué murió Ignacio López Tarso?

Ignacio López Tarso llevaba varias semanas con problemas de salud confirmada por sus familiares, principalmente deteriorada en los últimos días por una neumonía que tuvo sus momentos más delicados en este fin de semana, pues el histórico histrión mexicano tuvo que ser trasladado a un hospital, donde estuvo en terapia intensiva.

Apenas en las primeras horas del sábado, el hijo del actor informó que se encontraba muy delicado de salud. En la tarde se confirmó a través de un comunicado que, a sus 98 años, “murió en paz y contento, rodeado de su familia, y del cariño de todos ustedes”.

¿Quién fue Ignacio López Tarso?

Ignacio López Tarso nació un 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México. Su primer trabajo fue como agente de ventas en una fábrica de mezclilla; sin embargo, esto fue mientras enfilaba su camino para convertirse en actor, su gran sueño desde mediados del siglo XX. Fue entonces cuando a los 24 años de edad cuando consiguió ingresar a la Academia de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), donde recibió la formación de Xavier Villaurrutia y Salvador Novo, sus grandes maestros en la actuación.

Finalmente su debut se dio en 1956 con la película de “La desconocida”, el primer escalón rumbo a una exitosa carrera cinematpgráfica, pero especialmente en el teatro, donde se desempeñó prácticamente hasta sus últimos días, la cual catalogó como su gran pasión.