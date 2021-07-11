Impuesto global a multinacionales aprobado por el G20 divide opiniones

Los ministros de Finanzas del Grupo de los 20 (G20) aprobaron un impuesto global de al menos el 15% sobre las ganancias de las empresas multinacionales, con la intención de poner fin a los paraísos fiscales y que deberá entrar en vigor en 2023. Sin embargo esta medida dividió opiniones entre los países.

Este sábado en Venecia, Italia, los ministros del G20 especificaron que el impuesto global tiene el objetivo de tener una arquitectura tributaria internacional “más estable y justa”, de acuerdo con una agencia internacional.

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Se trata de una nueva arquitectura de la tributación para el siglo XXI. Es una excelente noticia para todas las naciones del planeta”, dijo el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire.

Impuesto global aprobado por el G20 divide opiniones

Los ministros del G20 también acordaron hacer un llamado a los países que aún no firman el impuesto global, debido a que hasta el momento, la declaración ha sido firmada por 131 de los 139 miembros del grupo de trabajo de la OCDE.

Al respecto, la secretaria del Tesoro en Estados Unidos, Janet Yellen, pidió detener este nuevo impuesto global a multinacionales aprobado por el G20 e hizo un llamado para "finalizar rápidamente el acuerdo".

Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, consideró que tras la reunión del G20 hubo “resultados que podemos calificar de muy positivos”.

Arturo Herrera agregó que el aspecto más importante fue la aprobación del impuesto global, el cual “va a garantizar disminuir al mínimo la evasión fiscal que existe, sobre todo entre las grandes empresas”.

Hace unos momentos terminamos las reuniones del #G20 en #Venecia, en donde alcanzamos un acuerdo histórico sobre el impuesto mínimo global. Sobre esto y algunos otros temas les platico aquí. pic.twitter.com/KMx7aQO6Af — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) July 10, 2021

¿En qué consiste el impuesto global aprobado por el G20?

El impuesto global aprobado por el G20 consiste en que los países que representan el 85% del PIB mundial quieren imponer un impuesto de forma justa a las empresas multinacionales digitales que evaden en gran medida los impuestos.

Con el impuesto global de al menos el 15% se espera obtener cerca de 150 mil millones de dólares en ingresos fiscales anuales y se aplicaría a compañías que trasladan sus sedes a territorios donde el trato fiscal es más favorable.

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