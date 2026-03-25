Liberan bajo fianza a hombre acusado de abuso de adulta mayor en asilo de California

A pesar de la gravedad, un sujeto acusado del abuso contra una adulta mayor del asilo 'La Mirada Heights' en Los Ángeles, California, quedó en libertad mientras avanza el caso penal en su contra.

Jonathan Michael Alvarado, es señalado de agredir sexualmente a una mujer con Alzheimer del asilo donde trabajaba como voluntario. La noticia causó gran indignación por la condición de la víctima y por la forma en la que su familia descubrió lo que ocurría.

Según medios estadounidenses Alvarado obtuvo la libertad tras pagar una fianza de seis cifras.

¿Qué cargos enfrenta Jonathan Michael Alvarado?

Jonathan Michael Alvarado fue identificado por fiscales del condado de Los Ángeles como un voluntario que tocaba piano para residentes de una comunidad para adultos mayores.

Enfrenta dos cargos: uno grave de violación y otro por abuso contra una persona mayor. Durante su comparecencia inicial se declaró no culpable, aunque el abogado de la familia de la víctima señaló que cuando Alvarado fue detenido, admitió el delito.

California judge RELEASES man accused of sexually assaulting a senior citizen at an assisted living facility.



Jonathan Alvarado, 39, was caught on video naked in the victim's room, who suffers from Alzheimer's disease. pic.twitter.com/jc5h2pu2Bq — The Post Millennial (@TPostMillennial) March 21, 2026

Así descubrió la familia el abuso

La hija de la mujer, Camyl Anderson, explicó que comenzó a recibir más notificaciones de lo normal desde una cámara instalada en el cuarto de su madre. Al revisar las imágenes, vio a un hombre dentro de la habitación durante un tiempo prolongado.

Cuando pidió al personal que revisara a su madre, la encontraron sin ropa y desorientada. Después de eso, la familia alertó a las autoridades y comenzó el proceso que terminó con el arresto de Jonathan Alvarado y con una demanda civil contra la residencia.

La familia sostiene que el sujeto pudo abusar de la señora en mayo y junio de 2025, ambos episodios habrían sido captados por las cámaras colocadas en la habitación.

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Jonathan Alvarado salió libre tras pagar una fianza

Uno de los puntos que más indignación generó en este caso es que Jonathan Alvarado ya fue liberado bajo fianza . Tras su arresto, pagó 150 mil dólares y salió de custodia mientras espera la siguiente fase del proceso judicial.

Que haya quedado libre no significa que el caso haya sido cerrado ni que las acusaciones hayan desaparecido. El proceso penal sigue en marcha y la investigación continúa, mientras la familia también mantiene abierta la vía civil.

La residencia para adultos mayores también fue demandada

El caso no solo apunta a Alvarado. La familia de la víctima demandó también a la residencia para adultos mayores y a su empresa matriz por presuntas fallas de supervisión, seguridad y control de accesos.

La empresa vinculada al lugar dijo a medios locales que la seguridad y el bienestar de sus residentes son su prioridad y que cooperará con cualquier investigación criminal relacionada con las acusaciones.