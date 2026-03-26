Gilbert Infante Paulino, candidato a diputado en Perú, es asesinado a ladrillazos; tribunal condena el ataque

Gilbert Infante Paulino, candidato a la Cámara de Diputados en Perú, fue asesinado la noche del 24 de marzo en el distrito de Chorrillos, de la provincia de Lima, tras presuntamente atacado con ladrillos.

El caso fue confirmado por su partido, Fe en el Perú, y generó un pronunciamiento oficial de condena por parte de instancias electorales.

¿Qué se sabe sobre la muerte del candidato de Perú, Gilbert Infante Paulino?

El hecho ocurrió en medio del proceso electoral y durante una jornada clave marcada por actividades políticas. De acuerdo con dirigentes de su organización, el aspirante fue interceptado cuando se retiraba solo del evento, en una zona urbana del distrito limeño.

La información fue dada a conocer por Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial del mismo partido, quien confirmó la muerte de Infante Paulino y señaló que formaba parte activa de su equipo político. El aspirante ocupaba una candidatura al Congreso por Lima y participaba en la campaña rumbo a las elecciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAYÓ A UN ABISMO: 10 MUERTOS TRAS ACCIDENTE DE AUTOBÚS EN PERÚ

Según el testimonio difundido por el dirigente político, el ataque se prolongó durante varios minutos. Infante Paulino fue agredido directamente en la cabeza con objetos contundentes, lo que provocó su muerte en el lugar.

En la misma declaración, se mencionó que el candidato habría recibido amenazas previas en el contexto de su participación política; estas advertencias, según lo expuesto, habrían alcanzado a otras personas vinculadas a su entorno, aunque no se precisaron responsables.

"Lo han tenido durante minutos tirándole ladrillos en la cabeza durante minutos.

"Él ya venía siendo amenazado conjuntamente con ocho personas más"; detalló Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial de Fe en el Perú, en el programa “Hablemos Claro”.

🇵🇪 | El candidato presencial en Perú, Álvaro Paz de la Barra, confirmó la muerte de su candidato a diputado por Lima, Gilbert Infante, e informó que este había recibido amenazas y fue asesinado a ladrillazos: "Lo han tenido durante minutos tirándole ladrillos en la cabeza".



📹… pic.twitter.com/cZJmjYZI4N — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 25, 2026

Tribunal condena el asesinato del candidato

Tras el homicidio, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral emitió un pronunciamiento en el que condenó el ataque y lamentó la muerte de Gilbert Infante Paulino. En el documento, se expresó preocupación por el impacto de este tipo de hechos en el proceso democrático.

La Presidencia de Perú también difundió un mensaje de condolencias dirigido a familiares, amigos y miembros de su organización política, reconociendo la gravedad del suceso.