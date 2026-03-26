Metro CDMX HOY 26 de marzo: Retrasos, avance de trenes EN VIVO: Cierre en San Antonio Abad
Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas durante la jornada de hoy jueves 26 de marzo de 2026 en el Metro de CDMX.
En este minuto a minuto EN VIVO, te informamos acerca del avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, durante la jornada de este jueves 26 de marzo de 2026.
En esta cobertura especial de Azteca Noticias, te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que planifiques mejor tus traslados durante el día de hoy.
Metro CDMX HOY 26 de marzo: retrasos, avance de trenes EN VIVO: Cierre en San Antonio Abad
Metro HOY: Avence lento en Línea 9
Usuarios se quejan del avance de trenes en Línea 9: "Línea 9 viene lenta, no sé a quién esperamos en cada estación que está haciendo base al igual que en los túneles. Ustedes mismos con su logística provocan el caos, cuál es el problema de que avancen de forma continua uno tras otro cuando hay alta afluencia? Acaso es que chocan???"
Línea 9 viene lenta, no sé a quién esperamos en cada estación que está haciendo base al igual que en los túneles. Ustedes mismos con su logística provocan el caos, cuál es el problema de que avancen de forma continua uno tras otro cuando hay alta afluencia? Acaso es que chocan???— Princesa Azteca (@Princ_Aztek) March 26, 2026
Avance lento en estaciones de la Línea B
¿Qué pasa en Línea B? Usuarios del metro señalan que: "Pues sigue lenta la. Linea B, esta super. Llena por que se tarda en arribar a la estación y como esta tan llena no entra ni un alma a menos que empujes hasta lastimar a los de adentro.... Tomen precaución salgan más temprano esto está horrible otra vez hoy, para variar"
Pues sigue lenta la. Linea B, esta super. Llena por que se tarda en arribar a la estación y como esta tan llena no entra ni un alma a menos que empujes hasta lastimar a los de adentro....— lkaru uther (@giniroloups) March 26, 2026
Tomen precaución salgan más temprano esto está horrible otra vez hoy, para variar
Sigue el cierre de San Antonio Abab
El Sistema de TRansporte Colectivo Metro de la Ciudad de México informa que contunúa el cierre en las estaciones San Antonio Abad (Línea 2) y Auditorio (Línea 7), debido a labores de rehabilitamiento.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 26, 2026
Por trabajos de rehabilitación, las estaciones San Antonio Abad (Línea 2) y Auditorio (Línea 7), permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.
La estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando… pic.twitter.com/dkSrB6Uw3v
¿Problemas en Línea 2?
¿Qué pasa en Línea 2? Usuarios del Metro de la Ciudad de México señalan que: "Muevanse con la línea 2, dejen de hacerse pendejos, de por si con lo de su puto mundial nada más hacen puras pendejadas y nos afectan a los que trabajamos y pagamos impuestos altos para que ustedes tengan sus sueldos"
Muevanse con la línea 2, dejen de hacerse pendejos, de por si con lo de su puto mundial nada más hacen puras pendejadas y nos afectan a los que trabajamos y pagamos impuestos altos para que ustedes tengan sus sueldos!— Juan Manuel (@JuanyMarisita) March 26, 2026
Inicia operaciones el Metro CDMX este 26 de marzo de 2026
El STC Metro informó el inicio de servicio en las 12 líneas, sin reportes de incidencias mayores en los primeros minutos de operación. Recuerda que la Línea 1 opera con normalidad en su tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 25° C Mín. 9° C pic.twitter.com/839KHXZoPN— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 26, 2026