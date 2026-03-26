Nayib Bukele arremete por eutanasia de Noelia Castillo Ramos en Barcelona: “Prefieren matar a las víctimas”

El caso de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años en Barcelona, ha generado impacto internacional tras recibir autorización para someterse a la eutanasia el 26 de marzo de 2026. La decisión fue avalada por instancias médicas y judiciales en España, pese a los intentos de su familia por frenarla durante más de un año.

El acontecimiento que marcó a Noelia Castillo Ramos tiene origen en un hecho ocurrido en 2022. Tras sufrir agresiones sexuales, la joven se arrojó desde un quinto piso, lo que le provocó una lesión medular que derivó en paraplejía; esta condición le impide mover la parte inferior del cuerpo y le genera dolor constante, situación que la llevó a solicitar la eutanasia años después.

En medio del debate, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó públicamente al caso de Noelia Castillo Ramos y cuestionó el papel de organismos que respaldaron la eutanasia.

¿Qué dijo Bukele sobre la eutanasia y el caso de Noelia Castillo Ramos?

A través de redes sociales, Bukele lanzó un mensaje directo sobre el caso de Noelia Castillo Ramos y la aprobación de la eutanasia. En su publicación, cuestionó a organizaciones que, según él, impulsan este tipo de decisiones bajo el argumento de derechos humanos.

"Este es el fin último de las organizaciones de 'derechos humanos'", escribió Bukele.

El mandatario también señaló que el proceso detrás del caso de Noelia Castillo Ramos responde a una serie de decisiones acumuladas:

"Vean todo el caso, desde el inicio hasta el final; cada paso es parte de la ‘tutela de derechos humanos’ conseguida con sus luchas".

En su posicionamiento, Bukele aseguró que no cambiará su postura frente a este tipo de casos: "Jamás los escucharemos, no importa cuánto nos ataquen".

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Este es el fin último de las organizaciones de “derechos humanos”.



Vean todo el caso, desde el inicio hasta el final que pretenden; cada uno de los pasos es parte de la “tutela de derechos humanos” conseguida con sus “luchas y conquistas”.



Jamás los escucharemos, no importa… https://t.co/0rgxa5iZJa — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 25, 2026

Además, afirmó que el caso de Noelia Castillo Ramos debería ser motivo de denuncia contra quienes promovieron la eutanasia: "Nosotros deberíamos estar denunciándolos a ustedes por lo que le hacen a mujeres como Noelia”.

Finalmente, el presidente concluyó con una de las frases más difundidas sobre el tema: "Prefieren literalmente matar a las víctimas en lugar de protegerlas".