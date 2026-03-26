¿Qué es la paraplejia? La condición que llevó a Noelia Castillo a la eutanasia en Barcelona

El caso de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años en Barcelona, España, ha generado atención internacional tras recibir autorización judicial para acceder a la eutanasia el 26 de marzo de 2026. La decisión se da después de un proceso médico y legal prolongado, en medio de intentos de su familia por frenar el procedimiento.

La autorización fue validada por instancias médicas y un tribunal en Cataluña, luego de que la joven solicitara el procedimiento tras vivir con una condición irreversible derivada de una lesión medular; su caso ha abierto preguntas sobre el padecimiento que enfrenta y su impacto en la vida diaria.

El origen de su condición se remonta a un hecho ocurrido en octubre de 2022. Tras sufrir agresiones sexuales, Noelia se arrojó desde un quinto piso, lo que le provocó una lesión medular severa; desde entonces, quedó con una paraplejía que le impide mover la parte inferior del cuerpo y le genera dolor constante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NOELIA CASTILLO RAMOS: LA JOVEN DE BARCELONA QUE RECIBIRÁ LA EUTANASIA ESTE 26 DE MARZO

¿Qué es la tetraplejia y cómo afecta al cuerpo?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la paraplejía no es una enfermedad, sino la consecuencia de una lesión en la médula espinal, generalmente en la región torácica o lumbar. Este daño provoca la pérdida de movilidad y sensibilidad en la parte inferior del cuerpo.

A diferencia de la tetraplejia, la paraplejía no afecta las extremidades superiores. Sin embargo, puede impactar funciones como el control de esfínteres y otras capacidades corporales, dependiendo de la gravedad de la lesión y si el daño es completo o parcial.

¿Qué llevó a Noelia a tomar esta decisión?|Especial.

¿Cómo se produce una lesión medular?

La médula espinal es un sistema clave que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Cuando sufre una lesión, las señales nerviosas se interrumpen.

Las causas pueden ser diversas: accidentes, caídas, violencia o enfermedades. En casos donde la lesión ocurre en la parte cervical, se produce tetraplejia; si ocurre en zonas más bajas, como la región torácica o lumbar, se presenta paraplejia.

Diferencia entre paraplejia y tetraplejia

La paraplejia afecta principalmente la parte inferior del cuerpo, mientras que la tetraplejia compromete tanto extremidades superiores como inferiores.

En ambos casos, el impacto no solo es físico. Estas condiciones pueden alterar la capacidad de realizar actividades cotidianas y cambiar por completo la calidad de vida.

El caso de Noelia Castillo Ramos ha puesto en el centro del debate estas condiciones médicas y su relación con decisiones complejas dentro del ámbito legal y de salud en España.