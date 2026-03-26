“Nos cansamos": Entre apagones, médicos de Cuba recortan cirugías y abandonan hospitales

El sistema médico de Cuba, que presumía de ser de los mejores del mundo, ha tenido que recortar cirugías urgentes e incluso ha visto partir a varios de sus doctores, exhaustos de trabajar en precarias condiciones, debido a las constantes faltas de material y apagones de energía, así como los raquíticos salarios que la dictadura le paga a su personal.

Los médicos y enfermeras que trabajan en los hospitales cubanos expresan que están agotados de trabajar en medio de la escasez de energía eléctrica no sólo en las clínicas, sino en sus casas.

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Farmacias vacías y falta de oxígeno: La realidad que el Ministerio de Salud ya no puede ocultar

“Nos cansamos, obviamente, pero somos luchadores y lo damos todo para brindar una buena atención a pesar del cansancio que sufrimos a diario por no poder descansar bien en casa debido a los problemas de electricidad y al calor”, relató la enfermera Lisandra González a la agencia de noticias Reuters.

América Hernández, otra enfermera, asegura que ya están “acostumbrados" a la falta de insumos en los hospitales, “y hacemos lo que podemos con la situación”.

Esto coincide con lo reportado por Azteca Noticias hace unas semanas, con farmacias vacías, sin medicamentos y personas que denuncian que esto sucede desde hace años.

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De potencia médica a la precariedad: Cuba reduce casi a la mitad sus cirugías anuales

Al menos 96 mil cubanos están en lista de espera para ser sometidos a una cirugía, entre ellos, 11 mil niños, y el Ministerio de Salud de la isla advierte que la cifra puede aumentar a 160 mil para el final del año.

Más de 300 operaciones pediátricas son afectadas por falta de medicinas, oxígeno, o anestesia cada semana y más de 32 mil embarazadas están en riesgo de no practicarse el mínimo de tres ecografías obstétricas recomendadas.

16 dólares al mes: Por qué los médicos cubanos prefieren ser camareros o emigrar

El doctor Fernando Trujillo, director nacional de Servicios Hospitalarios del Ministerio de Salud Pública de Cuba, reconoce las consecuencias y agregó que la isla redujo sus cirugías de 1.2 millones anuales, a sólo 700 mil, con prioridad de atender sólo los casos más urgentes.

Los médicos cubanos sólo ganan entre 14 a 16 dólares al mes y varios de ellos han dejado su vocación para poder trabajar como camareros o limpiadores de casas e incluso han emigrado definitivamente del país.

