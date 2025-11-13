¿Sabe por qué Adán Augusto López Hernández anda tan tranquilo por la vida? Chacoteando en el Senado y poniendo cara de ofendido cuando le conviene, porque cree que ya se nos olvidó a los mexicanos su principal escándalo, el punto donde inicio todo, su relación con Hernán Bermúdez Requena.

La 4T sigue con la impunidad

“Esa es la relación fundamental que muestra que el crimen organizado y la clase política estaban trabajando ya no como socios, sino siendo la misma cosa”, dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

También está tranquilo porque en Palacio Nacional ya se olvidaron de Hernán Bermúdez. "El gobierno está tratando de controlar la conversación. Para eso sirve la mañanera, si no hablamos de esto, no pasa, y por eso Adán está muy tranquilo”, dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Quien fuera el secretario de Seguridad Pública y brazo derecho de Adán Augusto, se encuentra recluido desde hace dos meses en el Penal del Altiplano, se ha negado a declarar, pero cuando lo haga, tampoco va a pasar nada.

La fiscalía de Tabasco lo acusa de delitos que nada tienen que ver con el imperio criminal que levanto bajo el manto protector de su jefe y amigo, Adán Augusto López.

“Porque sería dispararse en el propio pie. La cantidad de recursos que esta asociación delictuosa generó fueron tan cuantiosos, que incluso este escándalo está conectado con el escándalo del huachicol fiscal”, mencionó Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Se niegan a investigar a Adán Augusto

Desde 2019, los servicios de inteligencia militar alertaron que dentro de la misma Secretaria de Seguridad Pública de Tabasco se había creado un grupo criminal llamado “La barredora” en 2022, esta información se filtró y se hizo pública, pero quien cree que negó la investigación de la propia secretaria de la defensa nacional y culpo a los medios.

“Hay muchos ataques de la prensa conservadora... en contra nuestra”, dijo Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México.

Adán Augusto López sabe que su impunidad está asegurada, sabe que su hermano de palenque lo protege, pero también sabe que el gobierno de la 4T no lo va a dejar caer, porque si cae él, caen todos.