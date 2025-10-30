Capturan al exdirector de la Policía Estatal de Tabasco; socio de Bermúdez Requena y vinculado al CJNG

En un fuerte golpe a las estructuras criminales infiltradas en las corporaciones de seguridad, fue detenido en Chiapas Leonardo Arturo “N”, alias “El Carnal”, quien se desempeñó como Director General de la Policía Estatal de Tabasco en 2021.

La captura, confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, identifica al exfuncionario, de 55 años, como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, dedicado a la extorsión, secuestro y homicidio.

Informes de inteligencia señalan que "El Carnal" era uno de los principales colaboradores de Hernán Bermúdez Requena "El Comandante H", exsecretario de Seguridad estatal y presunto líder de "La Barredora", una organización que ha sido señalado como posible brazo operativo del CJNG en la entidad.

🚨 Detienen en Chiapas a “El Carnal”, presunto líder del CJNG en #Tabasco



Leonardo Arturo Leyva Ávalos, de 55 años, fue capturado por su presunta relación con extorsión, secuestro, narcomenudeo y homicidios.



Fue director de la Policía Estatal de Tabasco en 2021.… pic.twitter.com/3y22Hxn452 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2025

¿Cómo fue la captura de "El Carnal", exjefe de Policía de Tabasco?

La detención de Leonardo “N”, de 55 años, fue el resultado de una investigación coordinada entre fuerzas federales (Defensa, Semar, SSPC, FGR, GN) y las fiscalías y secretarías de seguridad de Tabasco y Chiapas. Las indagatorias permitieron obtener datos sobre la zona de movilidad del exfuncionario, quien ya no estaba en Tabasco.

Fue ubicado durante un recorrido de seguridad en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde los efectivos le marcaron el alto y lo detuvieron.

Las acusaciones: Extorsión, secuestro y homicidio en Tabasco

Tras su salida de la corporación, "El Carnal" es identificado por las autoridades como un líder criminal y generador de violencia del CJNG en Tabasco. Se le relaciona con dicha célula delictiva y al frente de delitos como extorsión de comerciantes, secuestro, distribución y venta de droga, y homicidios.

Los decapitó “La Barredora": Así ordenó Bermúdez Requena el asesinato de dos policías de Tabasco

El secretario Omar García Harfuch señaló la participación del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, y a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal por la colaboración en esta detención.

Tras su captura, Leonardo “N” fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

