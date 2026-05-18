“Próxima vez que venga y la trates mal, te mato": Captan a sujeto amenazando a trabajadora del IMSS en San Luis Potosí

La tensión por tiempos de espera y, en algunos casos maltratos, en centros de atención médica puede escalar a la agresión como el caso en San Luis Potosí. En las últimas horas, comenzó a circular un video grabado dentro de la Unidad de Medicina Familiar número 7 del IMSS, donde se observa el momento exacto en que un usuario ejerce violencia verbal contra una empleada.

Mientras @Claudiashein anda de gira presumiendo que el sistema de salud “nunca había estado mejor”… 👇🏻



En el @Tu_IMSS de San Luis Potosí un familiar de una paciente ya harto del mal servicio la encara y amenaza a la recepcionista porque le cancelaron la cita de ginecología…… pic.twitter.com/5SHStUeY4W — José Díaz (@JJDiazMachuca) May 18, 2026

Derechohabiente de IMSS, San Luis Potosí, amenaza trabajadora

El video captado por testigos muestra al derechohabiente parado frente al módulo de atención, dirigiéndose con gritos e insultos a la mujer que se encontraba sentada.

"Próxima vez que venga mi esposa y la trates mal te meto en una pinche bolsa de basura y te mato, eh", exclamó el sujeto, dirigiéndose a la mujer.

Durante toda la escena, la empleada del instituto se mantuvo en silencio.

Reclaman supuesta mala atención en IMSS de San Luis Potosí

De acuerdo con los reportes que comenzaron a difundirse en las plataformas digitales, el hombre habría tenido esa molestia debido a un supuesto mal servicio o trato indigno que el personal del centro de salud le había dado previamente a su esposa.

Sin embargo, los usuarios en redes sociales señalaron que ningún reclamo por fallas en el servicio justifica una amenaza de esa magnitud contra la vida de una persona.

IMSS activa protocolos para cuidar a la empleada

Ante la gravedad de las imágenes, la delegación del IMSS en San Luis Potosí emitió un comunicado oficial donde informó que, en cuanto se tuvo conocimiento del incidente en la UMF Número 7, se activaron de inmediato los protocolos institucionales de atención y seguridad.

La institución busca blindar el entorno laboral de la trabajadora involucrada para garantizar que no corra peligro al acudir a sus jornadas diarias.

¡ Sopas !



Circula en redes sociales.



Amenazan de muerte a trabajadora del IMSS en San Luis Potosí tras presuntamente tratar mal a una paciente.



De mal en peor el país en todos los aspectos.



"Pero la gente está feliz, feliz"



Dice la científica.. pic.twitter.com/nJ6cRKRCWm — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) May 18, 2026

Acompañamiento legal y psicológico a empleada agredida

El instituto detalló que las áreas correspondientes ya le brindan orientación y acompañamiento a la afectada, lo que abre la puerta a que se presenten las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía del Estado por el delito de amenazas.

La directiva del Seguro Social condenó cualquier acto que atente contra la integridad, dignidad y seguridad de sus trabajadores y pacientes.