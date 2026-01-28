Del PANAUT a los bancos: Las batallas que ganó el INAI por tus datos personales y que hoy están en riesgo

Este miércoles 28 de enero, el mundo conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, una fecha diseñada para concientizar sobre la importancia de la privacidad en la era digital. Sin embargo, en México la efeméride tiene un sabor amargo, pues por primera vez en dos décadas, el país llega a esta fecha sin su principal órgano autónomo: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( INAI ).

La eliminación de este organismo autónomo, impulsada por una reforma administrativa del Gobierno Federal, deja en el aire una pregunta crítica: ¿Quién defenderá ahora la información más íntima de los mexicanos frente al poder y las grandes corporaciones?

INAI: El escudo humano que ahora no existe

Durante años, el gobierno morenista calificó al INAI como una carga presupuestal, pero la historia demuestra que fue un contrapeso vital . Su función no se limitaba a "pedir recibos" al gobierno; su labor imprescindible era proteger tu identidad, tus huellas dactilares e información sensible como tu historial médico.

Para entender la gravedad de su extinción, basta recordar los casos donde el Instituto fue el único freno ante abusos de autoridad:



El freno al "Gran Hermano" (PANAUT): Quizás la victoria más sonada. Cuando el gobierno intentó crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que obligaba a entregar datos biométricos (iris, huellas, rostro) solo para tener una línea de celular, fue el INAI, en mayo de 2021, quien interpuso la acción de inconstitucionalidad. Gracias a esto, la Suprema Corte tumbó la medida, evitando que millones de usuarios fueran criminalizados o que sus datos biológicos cayeran en manos del crimen organizado. Multas a bancos y telefónicas: El INAI sancionó con multas millonarias a bancos que entregaban historiales crediticios sin permiso o a empresas de telecomunicaciones que usaban datos personales para acoso telefónico. Tan solo en 2023, el último año de operación plena, el INAI impuso multas por más de 21 millones de pesos a bancos y aseguradoras por mal uso de datos. Expedientes clínicos: Garantizó que pacientes del sector salud (IMSS e ISSSTE) pudieran acceder a sus expedientes médicos completos, algo que antes se negaba sistemáticamente.

¿Ahora quién protegerá nuestros datos personales sin la existencia del INAI?

Con la reforma, la protección de los datos pasará a manos de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del propio Ejecutivo. Esto plantea un conflicto de interés estructural: el gobierno se vigilará a sí mismo. Entonces, ¿qué pasará cuando sea una dependencia de gobierno la que vulnere tus datos? ¿La misma secretaría se sancionará a sí misma?

En este Día Internacional de la Protección de Datos, México transita hacia un terreno incierto. Mientras la tecnología avanza con Inteligencia Artificial y robo de identidad, los ciudadanos mexicanos se quedan sin su árbitro autónomo, dependiendo ahora de la buena voluntad del Estado.