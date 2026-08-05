Censura y simulación, un combo peligroso desde el poder a la sociedad

El gobierno vende "transparencia total", pero lo que firma es pura simulación. Y es que la seguridad nacional sigue siendo ese cajón elástico que usa para esconder temas de corrupción y negligencia desde hace años. Con su discurso de apertura, refuerza la opacidad y busca usar la censura disfrazándola de protección.

No se trata de transparencia, es control: el gobierno firmará un decreto que suena bien, pero que busca callar voces incómodas y blindar al poder.

Roberto Ruiz, explica que aunque el gobierno anunció hoy un próximo decreto de transparencia, en los hechos se trata de solapar la opacidad bajo el pretexto de "seguridad nacional" un término que se estira a la conveniencia de las autoridades y que aplican a su conveniencia.