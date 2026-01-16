Opacidad en obras aumenta riesgos: el debate tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

A tres semanas de la tragedia por el descarrilamiento del Tren Interoceánico , nos queda una reflexión. Posiblemente, la transparencia hubiera sido una vacuna anticipada. Información es prevención, dicen los expertos.

“La información puede servir incluso para salvar vidas, pero no importa cuál sea y no necesitamos un pretexto o una justificación para querer acceder a información, que es un derecho humano”, señaló Martha Tudón, investigadora de Artículo 19 México y Centroamérica.

“Lo que genera es irregularidades o negligencia que termina en actos de corrupción, que tiene costos económicos, pero lo peor no son los costos económicos, sino costos humanos, como afectar la vida de las personas”, explicó Sarahí Salvatierra, del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar A.C.

Opacidad en proyectos y obras en México

Pero en México lo que impera es la opacidad en proyectos prioritarios. Se sigue usando el doble filo de la seguridad nacional y otros argumentos para blindar información de grandes obras públicas .

“A veces se piensa que para obtener mayor seguridad se tiene que sacrificar libertad, y si se tiene mayor libertad se tiene menos seguridad. Me parece que la clave es articular un balance”, afirmó Manuel Balcázar, especialista en inteligencia y seguridad nacional.

Transparencia en obras públicas advertiría riesgos

Si la transparencia fuera una ventana abierta, expertos nacionales e internacionales podrían advertir riesgos de manera anticipada, antes de que ocurran incidentes que cobran vidas.

Y vamos de mal en peor, porque en este sexenio hay más piedras en el camino para que usted, como cualquier ciudadano, pueda tener acceso a información de obras y grandes proyectos que el gobierno considera prioritarios.

La Ley General de Transparencia trajo otros dos conceptos muy amplios, parecidos a los de seguridad nacional y de interés público.

“En la reforma del año pasado aumentaron las causales para negar información. Metieron el tema de paz social y el de daños al interés del Estado. ¿Qué es paz social? Es una interpretación supervaga, superambigua”, advirtió Martha Tudón, investigadora de Artículo 19 México y Centroamérica.

“Da pie y abre la oportunidad para que se tomen decisiones discrecionales, a conveniencia, pero a conveniencia de unos cuantos, no de la población en general”, señaló Sarahí Salvatierra.

Ahora, sin el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y sin organismos autónomos garantes, está minado el acceso a la información y la rendición de cuentas de proyectos que nos cuestan a todos.

