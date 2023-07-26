Incendio en barco que transportaba cerca de 3 mil automóviles frente a Países Bajos

El incendio de un barco con 2,857 automóviles frente a la costa de Países Bajos ha dejado sin vida a una persona y herida a varias más, dijo la guardia costera.

El incendio comenzó el martes por la noche en Fremantle Highway, una embarcación de 18,500 toneladas con casi 3,000 vehículos a bordo, registrada en Panamá y que se dirigía de Alemania a Egipto, lo que obligó a varios miembros de la tripulación a saltar por la borda.

La tripulación fue rescatada por helicópteros y botes

Helicópteros y botes de rescate rescataron a 23 miembros de la tripulación de la Fremantle Highway.

Al menos siete miembros de la tripulación saltaron por la borda y fueron rescatados del agua, mientras que el resto fue trasladado en helicóptero.

El barco corre el riesgo de hundirse

Los barcos de rescate rociaron agua sobre el barco en llamas para enfriarlo, pero demasiada agua corría el riesgo de hundirse, dijo la guardia costera holandesa. Un buque de salvamento enganchado para detenerlo a la deriva.

"Definitivamente, el incendio aún no está controlado. Es un incendio muy difícil de extinguir, posiblemente debido a la carga que transportaba el barco", dijo Edwin Versteeg, portavoz del Departamento de Vías Navegables y Obras Públicas de Holanda.

Incendio cerca de un automóvil eléctrico

La guardia costera dijo en su sitio web que se desconocía la causa del incendio, pero un portavoz de la guardia costera había dicho anteriormente que comenzó cerca de un automóvil eléctrico.

La guardia costera dijo que el Fremantle, que había partido del puerto de Bremerhaven, había sido remolcado fuera de las rutas de navegación y podría hundirse. Estaba a 27 km al norte de la isla holandesa de Ameland cuando comenzó el incendio.

Los 23 miembros de la tripulación fueron desalojados

Un helicóptero llevó a algunos enfermos por inhalación de humo a instalaciones médicas en el continente.

El portavoz de la Guardia Costera, Edwin Granneman, dijo que los expertos en rescate estaban tratando de determinar los próximos pasos para el barco en llamas.

Un portavoz de Shoei Kisen Kaisha, la compañía japonesa de arrendamiento de barcos que administra el Fremantle, no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

El último de varios incendios en un barco con automóviles

El incidente fue el último de varios incendios en los últimos tiempos en los portacoches.

A principios de este mes, dos bomberos de Nueva Jersey murieron y cinco resultaron heridos al combatir un incendio en un buque de carga que transportaba cientos de vehículos.

Un incendio destruyó miles de autos de lujo en un barco frente a la costa de las islas Azores de Portugal en febrero del año pasado.