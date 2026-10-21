El fuego alcanza a la Línea 9: un incendio por basura paraliza el Metro CDMX mientras dormía

Mientras dormía, la tensión se apoderó de una de las rutas más transitadas de nuestra ciudad. Un incendio cerca de la Línea 9 del Metro movilizó a los equipos de emergencia y obligó a suspender el servicio en un tramo clave, desde la estación Chabacano hasta Tacubaya. Automovilistas que circulaban por el Viaducto Río de la Piedad fueron los primeros testigos de la escena, grabando cómo una densa columna de humo negro se levantaba desde la zona de vías y alertaba a quienes transitaban por los alrededores.

La basura fue lo que dasató el fuego

El incidente no se originó por una falla mecánica compleja, fue por algo mucho más cotidiano y evitable: la quema de basura. Las llamas comenzaron en la base de una de las columnas del tramo elevado, justo entre las estaciones Velódromo y Ciudad Deportiva. Rápidamente, el fuego trepó por la estructura y alcanzó directamente las instalaciones eléctricas. Las autoridades confirmaron que este descuido dañó severamente los cables de alta tensión que proporcionan energía a la red, además de afectar el cableado de fibra óptica, indispensable para la comunicación del sistema.

¡Afectaciones en la Línea 9 del @MetroCDMX! Un incendio registrado entre las estaciones Velódromo y Ciudad Deportiva dañó cableado de alta tensión y fibra óptica. Aunque los bomberos lograron sofocar el fuego y se preveía reanudar las operaciones, autoridades del Metro informaron que no hubo servicio y habilitaron camiones provisionales de Chabacano a Tacubaya. El incidente causó fuertes retrasos para los usuarios de la zona 🚇🚌 El reporte es de @oscar_mendoza31 en #HechosContigo con @jzarzap y @_NinaAndrade — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2026

El cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México actuó a tiempo. Al llegar al lugar, desplegaron potentes chorros de agua y lograron controlar la situación en cuestión de minutos, evitando que las llamas se extendieran. Sin embargo, aunque el fuego duró poco, las consecuencias resultaron considerables. Adrián Rubalcava, director del Metro, explicó que el cableado afectado atraviesa la columna y continúa su ruta por debajo de la tierra. Esto obligará a las cuadrillas de mantenimiento a realizar maniobras pesadas y trabajar durante varias noches consecutivas para reponer el material perdido.

¿Qué sigue para tu traslado diario?

A pesar de la emergencia, el objetivo es no dejar a los usuarios a la deriva. Para garantizar que los trenes vuelvan a circular sin contratiempos los ingenieros del Metro trabajarán en la reparaciones pertinentes. De momento se habilitarán unidades de RTP que van de la estación Chabacano a la terminal Pantitlán.