Incendio en un karaoke de Vietnam deja al menos 23 muertos

Al menos 23 personas perdieron la vida y otras once resultaron heridas la noche del martes durante un incendio en un establecimiento de karaoke nocturno en la provincia de Binh Duong, en el sur de Vietnam.

"Los equipos de rescate todavía están buscando víctimas. La causa del fuego no se ha determinado y está bajo investigación", dijo a AFP Nguyen Thanh Tam, jefe de la ciudad de Thuan An, cerca de Ciudad de Ho Chi Minh.

Las autoridades locales confirmaron el miércoles a los medios vietnamitas el balance de víctimas y señalaron que los bomberos lograron rescatar con vida a un número indeterminado de personas, recoge el portal de noticias VnExpress.

El incendio comenzó alrededor de las 21:00 hora local (14:00 GMT) en un local de karaoke llamado An Phú, de cuatro plantas, en la ciudad de Thuan An, a unos 20 kilómetros al norte de Ho Chi Minh, por causas que aún se desconocen.

Las llamas envolvieron el segundo y tercer piso y atraparon a clientes en el karaoke

Las llamas envolvieron el segundo y el tercer piso del edificio de cuatro plantas, atrapando a los clientes y trabajadores del local. El fuego se propagó por el establecimiento de manera rápida y atrapó a unas 40 personas dentro del local, algunos de los cuales saltaron desde balcones y ventanas a una altura de 8 metros para salvar sus vidas, según el medio.

Saltaron y se rompieron manos y piernas

"Muchos corrieron afuera a través de la puerta principal, pero muchos otros no podían aguantar el calor y saltaron, rompiéndose manos y piernas", dijo Nguyen Sang, un testigo que vive cerca del lugar, al medio VNExpress.

Las salidas del bar de karaoke, que cuenta con 29 habitaciones y una superficie construida de más de 1,500 metros cuadrados, estaban cerradas cuando dio inicio el fuego.

Esto, sumado a la rápida propagación del fuego, hizo que muchos clientes y parte del personal entraran en pánico, por lo que decenas de personas saltaron desde el segundo y tercer piso al suelo, lo que provocó que varias personas resultaran heridas. Asimismo, muchas han sido rescatadas en estado de inconsciencia por asfixia, según ha recogido Vietnam News.

Los bomberos tardaron unos 40 minutos en apagar el incendio

Los bomberos, apoyados por 13 camiones cisterna, junto con 66 oficiales que se desplegaron en la escena, tardaron unos 40 minutos en extinguir las llamas.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las razones del incendio.

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, ordenó el miércoles inspecciones en sitios de alto riesgo, en particular bares de karaoke.

En 2016, otro incendio en un bar de karaoke en Hanói dejó 13 personas muertas y provocó una revisión a nivel nacional de las medidas de prevención en bares y clubs.

El mes pasado, tres bomberos murieron tratando de extinguir las llamas en otro bar de karaoke en la capital de Vietnam, Hanói

