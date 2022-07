Incendio consume tres locales comerciales en Monterrey

El incendio reportado en tres locales comerciales del primer cuadro de Monterrey movilizó a organismos de emergencia.

Los momentos de angustia quedaron grabados en video, e como comerciantes de la zona del Colegio Civil sofocan el fuego con extintores en el techo de lámina de uno de los negocios de venta de regalos.

Personal del cuerpo de bomberos y de Protección Civil se desplazaron a la calle 15 de mayo y Colegio Civil.

“Nos reportan el incendio de un negocio en Colegio Civil al llegar al lugar nos indican las personas que era en parte de la azotea,” explicó Alfredo Olivares, teniente de bomberos de Nuevo León.

Debido a que el humo invadió los locales, dos empleadas que trataron de sacar la mercancía resultaron intoxicadas.

Se solicitó la presencia de socorristas de la Cruz Roja Metropolitana, quienes atendieron a esta joven y la trasladaron al Hospital Universitario.

“Revisamos y es hoja acumulada lo que se quemó; hay cableado quemado también ahí tenían sus extintores incluso ellos controlaron el incendio cuando nosotros llegamos; se ignoran las causas pero ahí donde estaban la acumulación de hojas pasa cableado eléctrico también,” concluyó el teniente de bomberos de Nuevo León, Alfredo Olivares.

La zona fue acordonada por la policía regia, mientras elementos de Protección Civil Municipal, eliminaban riesgos.

Los bomberos terminaron por controlar la situación, mientras los comerciantes realizaban el recuento de daños causados por el siniestro.

Incendio consume 7 casas en al norte de Monterrey, Nuevo León

7 casas pequeñas de madera fueron consumidas por un incendio en la Colonia La Alianza al norte de Monterrey, en Nuevo León.

25 personas entre ellos niños quedaron en la calle y todo terminó en ruinas.

Eimy es una de las afectadas, su pequeño patrimonio quedó reducido en cenizas.

“Solamente recuerdo que estaba yo dormida, pues estaba con una de mis cuñadas y ya no más cuando vamos, ella salió y me dijo, que estaba que estaba bueno, que se estaba quemando a un lado y pues yo dormida todo me desperté y salí como si nada y salimos a la carrera porque me sacaron de la casa y pues ya cuando corrí se estaba quemando la cocina, salimos y ya me fui y ya no vi nada,” comentó Eimy, afectada.

Este incendio fue reportado la tarde del miércoles en un predio irregular ubicado en las Calle Palmar y Neptuno.

Los bomberos y brigadistas de Protección Civil combatieron las llamas.

Pero fue inútil el fuego ganó la batalla dejando sin hogar a las familias. Afortunadamente ninguna resultó con lesiones porque pudieron salir de sus casas a tiempo.

El siniestro dejó a 25 personas damnificadas, con sus hogares hechos cenizas, ahora tendrán que empezar de nuevo.

"¿Qué perdieron aquí?, pues todo no pudimos sacar nada, porque pues fue cuestión de segundos cuando salimos; con lo que sea pues de todos modos nosotros perdimos todo, ósea no pudimos sacar nada,” finalizó la entrevista Eimy, afectada por el incendio.

Hoy una tragedia material los ha alcanzado y también los ha dejado sin un lugar donde vivir y anhelando un poco de ayuda en la colonia la alianza al norte de Monterrey, en Nuevo León.