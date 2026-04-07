Más de 100 bomberos combaten incendio en almacén en California tras misteriosa explosión (VIDEO)

Un incendio de gran magnitud encendió las alarmas en Ontario, California, luego de que una enorme bodega industrial fuera consumida por las llamas en un siniestro registrado durante la madrugada y que movilizó a más de 100 bomberos.

El fuego, catalogado como un incendio de seis alarmas, comenzó alrededor de las 12:30 de la mañana en la zona de Hellman y Merrill Avenue, según confirmó el Ontario Fire Department. Las llamas generaron un intenso resplandor naranja visible a kilómetros, mientras equipos de emergencia luchaban por contener el avance del fuego.

¿Qué provocó el incendio en el almacén de Ontario?

De acuerdo con autoridades locales, el incendio fue rápidamente considerado “sospechoso”, y el subjefe de bomberos, Mike Wedell, informó que desde las primeras horas se identificó a un individuo como persona de interés, quien posteriormente fue detenido.

El sospechoso de provocar el incendio fue trasladado para ser interrogado por detectives, en un caso que ya se investiga como posible incendio provocado (arson). Testigos reportaron haber escuchado una fuerte explosión justo antes de que las llamas se expandieran, lo que refuerza la hipótesis de un origen intencional.

🚨 JUST IN: An absolutely TERRIFYING fire has erupted at a California warehouse in Ontario



Firefighters are actively responding right now to the six-alarm fire



"It is all hands on deck as they try to contain the blaze." pic.twitter.com/GtoUDUa3vd — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 7, 2026

¿Qué empresa operaba en la bodega afectada por el incendio en California?

El almacén siniestrado pertenece a una compañía multinacional reconocida por la fabricación de productos de higiene y cuidado personal, como papel y artículos desechables.

Cabe decir que la estructura afectada es de gran escala, con una superficie estimada de 1.2 millones de pies cuadrados, lo que complicó significativamente las labores de extinción.

It’s crazy. Like a few miles from my location! pic.twitter.com/9Y8TRmhHum — Digivatar.eth | pixelart🎨.eth (@Digivatar) April 7, 2026

¿Hubo personas afectadas por el incendio en California?

A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que todos los empleados lograron evacuar a tiempo, evitando víctimas o heridos; sin embargo, los equipos de emergencia permanecieron durante horas en el lugar debido a la intensidad del fuego y al riesgo de colapso estructural.

¡Un incendio que deja más preguntas que respuestas! El caso continúa bajo investigación, mientras expertos analizan las causas exactas del incendio y el posible móvil detrás del presunto acto intencional. Este incidente pone nuevamente sobre la mesa la importancia de los protocolos de seguridad industrial y la rápida respuesta de los servicios de emergencia ante situaciones críticas.