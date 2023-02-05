Incendios en Chile dejan al menos 24 muertos y mil heridos

En el sur de Chile se reportaron incendios forestales, los cuales dejaron al menos 24 muertos, mas de 970 heridos y, hasta el momento, unas 27 mil hectáreas. El gobierno del presidente Gabriel Bórica amplió el "Estado Catástrofe" a La Araucanía que se suma a Ñuble y Biobío, las tres regiones más afectadas por el fuego.

Cabe destacar que hasta el pasado viernes 3 de febrero, las autoridades habían informado 13 fallecidos, pero durante este fin de semana las muertes se dispararon en Chile. Al medio día de este domingo 5 de febrero, se reportaron 260 incendios activos en el país. De estos, 28 son considerados como relevantes, aseguró el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Asimismo, el funcionario agregó en rueda de prensa que mil 475 personas de Chile se encuentran en albergues y 26 hospitalizados se encuentran en condición grave.

Incendios en Chile han dejado decenas de muertos|AILEN DIAZ/REUTERS

Chile solicitó apoyo internacional contra los incendios

Chile solicitó apoyo internacional para agilizar la llegada de aeronaves y brigadas. Este domingo 5 de febrero, una cuadrilla de emergencias de España se encontró camino al país.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que su gobierno enviaría un avión con material y personas expertas en apagar los incendios forestales que afectan a Chile.

La cancillería de Chile dijo que seguía coordinando con autoridades de Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos y México el envío de ayuda.

Hay más de un centenar de viviendas dañadas por los incendios en Chile y una red de albergues que ha recibido decenas de familias. En rutas y autopistas de esas regiones hay cortes de tránsito debido al fuego y numerosos municipios han sido evacuados.

El presidente Gabriel Boric decretó el pasado jueves un estado de excepción constitucional de catástrofe para la región de Ñuble. Esta medida implicó despliegue de Fuerzas Armadas, control de la seguridad pública y mayor coordinación en el combate a los incendios de Chile.

