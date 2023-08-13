Continúa la tragedia: incendio en Hawái es el más mortífero en 105 años

Estados Unidos vive el peor incendio de su historia reciente. La tragedia en la Isla de Maui, en Hawái, ha dejado, hasta el momento, 93 muertos siendo el peor registro por este tipo de desastres naturales de 1918.

“A través de una combinación mortal de causas humanas y naturales, ahora vemos incendios forestales sin precedentes en todos los rincones del mundo y en comunidades que anteriormente no se consideraban de alto riesgo”. Asociación Nacional de Protección contra Incendios

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios, confirmó que, en el histórico, es el quinto incendio más letal detrás de:

* Incendio de Thumb, en Michigan, en septiembre de 1881, que dejó 282 víctimas.

* Incendio de Great Hinckley, en Minnesota, en septiembre de 1894, que dejó 418 fallecidos.

* Incendio de Cloquet, en Minnesota y Winsconsin, en octubre de 1918, que dejó 453 muertos.

* Incendio de Peshtigo, en Winsconsin, en octubre de 1817, dejó 1.152 vidas perdidas.

Las autoridades creen que el número de muertos podría aumentar a medida que las llamas sean mitigadas. Por ejemplo, el jefe de policía de Hawái, cino que “cuando encontramos estos, ya sabes, nuestros familiares y amigos, los restos que encontramos es a través de un fuego que fundió metal. Tenemos que hacer ADN rápido para identificarlos”.

En conjunto con nuestros colaboradores federales y locales, las organizaciones de @NationalVOAD y otras organizaciones voluntarias y con base de fe continuamos respondiendo a las necesidades inmediatas de los sobrevivientes después de los incendios forestales en Maui.



1/4 pic.twitter.com/b2mJlOQE9N — FEMA en español (@FEMAespanol) August 13, 2023

Las estimaciones de perdidas materiales y económicas siguen al alza. El gobernador de Hawái, Josh Green, dino que “en el oeste de Maui, 2200 estructuras han sido destruidas o dañadas. El 86% son residenciales. En Kula, 544 estructuras han sido expuestas y el 96% eran residenciales.” Y añadió que “las pérdidas se acercaron a los 6.000 millones de dólares en estimaciones”.

Green también dijo que los damnificados de Hawái empezarán a ser reubicados en hoteles: “500 habitaciones se destinarán a las familias desplazadas a causa del terrible incendio. 500 habitaciones irán a apoyar inicialmente. Después, alquileres a largo plazo”.

Mientras las miles de personas tratan de regresar a sus hogares para ver qué pueden salvar de las ruinas y las cenizas, las autoridades de Hawái empezaron a entregar nuevas identificaciones a los residentes. Confirmaron que el nuevo documento es para aquellos que los perdieron durante la emergencia.

Maui Fire Update - @fema Administrator Deanne Criswell is here with me in Lāhainā as we discuss ongoing disaster response, as well as access to relief for residents and local small businesses. pic.twitter.com/yjSWZKlGGH — Governor Josh Green (@GovJoshGreenMD) August 12, 2023

¿Cómo ven la recuperación de la isla los residentes y autoridades de Hawái?

El alcalde del condado de Maui, la población más afectada en Hawái, se muestra optimista ante la adversidad: “estamos en un largo camino de recuperación, pero les aseguro que nos recuperaremos, trabajando juntos”.

Víctimas de las conflagraciones como Steve Dolan cree que podrá renacer como el ave fénix: “esperaremos una semana o dos para ir a ver qué queda y empezar de cero y reconstruir.”