“Fue lo más cerca que me he sentido de la muerte”: Mujer relata cómo sobrevivió 5 horas en el océano por incendios en Hawái

Annelise Cochrane y su vecina lograron sobrevivir a los devastadores incendios en Hawái gracias a que se lanzaron al océano y pasaron cinco horas en las frías aguas de la isla Lahaina, hasta que las rescataron.

Cochrane relató al medio Infobae cómo logró pasar tanto tiempo abrazada a su vecina para no morir en medio de las llamas que consumieron sus patrimonios. Ambas se quedaron en una roca, junto a otro vecino de 86 años, quien no logró sobrevivir tanto tiempo en el océano.

La mujer relató que abrazó a su vecina en busca de calor humano, ya que ambas temblaban de frío: “fue lo más cerca que me he sentido de la muerte”, ya que en un momento sintió que estaba perdiendo el conocimiento.

Video que muestra a personas saltando al océano para escapar de los incendios en Lahaina, Hawái..! pic.twitter.com/yIIEorA2On — Eliecerfiloso (@eliecerfiloso) August 12, 2023

Cochran ha vivido siete años en Hawái, por lo que los incendios forestales no son inusuales para ella, incluso cuando empezó a ver por las noticias que las llamas se acercaban a donde vivía nunca pensó que sería tan peligroso.

Sin embargo, en la tarde comenzó a escuchar las alarmas de incendio en edificios cercanos y de pronto comenzó a ver fuego en un estacionamiento cercano, así que decidió tomar artículos esenciales de su casa y salir de la zona en su auto.

Mujer se lanza al océano para sobrevivir de los incendios en Lahaina

La mujer no logró salir de la isla debido a que había decenas de carros abandonados en las carreteras, como si se tratara de una película apocalíptica. Cuando comenzó a ver que los edificios cercanos por donde pasaba estaban en medio de las llamas, decidió bajarse del auto y correr al mar.

Ahí se encontró con dos vecinos, Edna y Freeman, de 86 años de edad, con quienes se lanzó al mar después de ver que el fuego estaba demasiado cerca de ellos.

Los tres pasaron cinco horas en el océano, de pronto se subían a rocas o flotaban en el medio del mar, tratando de mantenerse alejados de las brasas que volaban y de los gases nocivos de los autos que explotaban en la carretera.

Tras cinco horas en el mar, por fin la Guardia Costera de Estados Unidos llegó a rescatarlos, aunque su vecino Freeman no tuvo la suerte de salir con vida del mar de Hawái.