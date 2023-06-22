INAI reconoce decisión de SCJN de declarar como inconstitucional Plan B

Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la segunda parte del Plan B impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reconoció la decisión de los ministros.

"El Pleno del INAI reconoce la determinación de la @SCJN

que invalida diversas reformas político-electorales. Desde el INAI impugnamos el llamado #PlanB al considerar que podría vulnerar el derecho de protección de #DatosPersonales de la ciudadanía mexicana", señaló a través de su cuenta de Twitter.

El Pleno del INAI reconoce la determinación de la @SCJN que invalida diversas reformas político-electorales.



Desde el INAI impugnamos el llamado #PlanB al considerar que podría vulnerar el derecho de protección de #DatosPersonales de la ciudadanía mexicana. pic.twitter.com/PKikbezI1W — INAI (@INAImexico) June 22, 2023

SCJN declara inconstitucionalidad la segunda parte del Plan B

La tarde de este jueves 22 de junio, la Suprema Corte enterró el plan B impulsado por el gobierno federal, esto, después de que se diera la invalidez total con nueve votos a favor, entre ellos, el del ministro Javier Laynez Potisek, quien presentó el proyecto; así como la ministra presidenta Norma Lucía Piña:



Ana Margarita Ríos Farjat

Luis María Aguilar Morales

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Jorge Mario Pardo Rebolledo

Juan Luis Gónzález Alcántara Carrancá

Alberto Pérez Dayán

Los ministros que estuvieron en contra fueron Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. El debate duró poco menos de hora y media; tras detectar una serie de irregularidades en el proceso legislativo, se decidió sepultarlo.

El proyecto que contemplaba la segunda parte del Plan B sugería cambios en la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE), además, reducía salarios de los consejeros, elimina fideicomisos y ponía reglas nuevas para los partidos políticos.

Durante la conferencia matutina de este jueves 22 de junio, AMLO señaló: "Es una invasión, una intromisión al poder legislativo, le van a corregir la plana al poder legislativo”. Cabe recordar que el jefe del Ejecutivo dio a conocer que, en caso de que se sepultara el Plan B, enviaría un nuevo proyecto antes de que termine su mandato en 2024.