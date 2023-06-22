INAI reconoce decisión de SCJN de declarar como inconstitucional Plan B
Después de que la Suprema Corte sepultara el plan B de AMLO, el INAI fijó postura y reconoció la decisión, pues aseveró que vulneraba algunos derechos.
Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la segunda parte del Plan B impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reconoció la decisión de los ministros.
"El Pleno del INAI reconoce la determinación de la @SCJN
que invalida diversas reformas político-electorales. Desde el INAI impugnamos el llamado #PlanB al considerar que podría vulnerar el derecho de protección de #DatosPersonales de la ciudadanía mexicana", señaló a través de su cuenta de Twitter.
El Pleno del INAI reconoce la determinación de la @SCJN que invalida diversas reformas político-electorales.— INAI (@INAImexico) June 22, 2023
Desde el INAI impugnamos el llamado #PlanB al considerar que podría vulnerar el derecho de protección de #DatosPersonales de la ciudadanía mexicana. pic.twitter.com/PKikbezI1W
SCJN declara inconstitucionalidad la segunda parte del Plan B
La tarde de este jueves 22 de junio, la Suprema Corte enterró el plan B impulsado por el gobierno federal, esto, después de que se diera la invalidez total con nueve votos a favor, entre ellos, el del ministro Javier Laynez Potisek, quien presentó el proyecto; así como la ministra presidenta Norma Lucía Piña:
- Ana Margarita Ríos Farjat
- Luis María Aguilar Morales
- Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
- Jorge Mario Pardo Rebolledo
- Juan Luis Gónzález Alcántara Carrancá
- Alberto Pérez Dayán
Los ministros que estuvieron en contra fueron Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. El debate duró poco menos de hora y media; tras detectar una serie de irregularidades en el proceso legislativo, se decidió sepultarlo.
El proyecto que contemplaba la segunda parte del Plan B sugería cambios en la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE), además, reducía salarios de los consejeros, elimina fideicomisos y ponía reglas nuevas para los partidos políticos.
Durante la conferencia matutina de este jueves 22 de junio, AMLO señaló: "Es una invasión, una intromisión al poder legislativo, le van a corregir la plana al poder legislativo”. Cabe recordar que el jefe del Ejecutivo dio a conocer que, en caso de que se sepultara el Plan B, enviaría un nuevo proyecto antes de que termine su mandato en 2024.